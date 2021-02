La participació a les 6 baixa 25 punts respecte el 2017

La participació en les eleccions d’aquest 14 de febrer segueix a la baixa i el percentatge de votants segueix sent un dels més baixos a aquesta hora, com ho estava a la 1 del migdia. Així doncs, a les 6 de la tarda havien anat a votar un 45% dels anoiencs, pràcticament 25 punts per sota dels que ho van fer en les darreres eleccions al Parlament de Catalunya, quan a falta de dues hores per tancar els col·legis hi havia anat un 70% del cens.

A Igualada les xifres son molt similars al conjunt de la comarca, i a les 6 de la tarda la participació arriba al 49%, 23 punts per sota de la mateixa hora del 21 de desembre de 2017.

Al conjunt de Catalunya, la participació es situa al 45%, també 23 punts per sota dels percentatges del 2017.

Poca gent a primera hora a votar

A la 1 del migdia s’han conegut les primeres dades de participació i fins aquella hora nomes un 23% dels anoiencs amb dret a vot ho havien fet. Això son 13 punts percentuals menys que en les darreres eleccions, de l’any 2017. De fet, es situa en mínims històrics de que es fan públiques les dades de participació en diverses franges horaràries.

A la capital de la comarca, a la 1 del migdia havien votat el 24.91% del cens, 14 punts per sota dels que ho van fer ara fa poc més de tres anys.

Al conjunt de Catalunya la participació és encara més baixa, amb un 22,7% dels possibles votants havent-ho fet ja.

La influència del vot per correu

La pluja i la pandèmia poden ser un dels motius d’aquesta baixa participació fins el moment, però també cal tenir en compte que en aquestes eleccions hi ha hagut un augment molt considerable del vot per correu, un vot que no es computa en la participació per franges.