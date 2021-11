La nova generació d’actors catalans puja a l’escenari de l’Aurora

Aquest cap de setmana el Teatre de l’Auora programa Qui estigui lliure, un text de Xavi Buxeda sobre amistat, homofòbia i identitat de gènere protagonitzada pels joves actors Nil Cardoner, Paula Jornet i Pau Escobar.

Series capaç d’amagar els errors més grans dels teus amics per no sentir-te sol? Per què tot allò que els hi vas perdonar llavors, avui, ja no ho perdonaries?

El Pol, l’Àlex i la Carla passen les hores en una zona abandonada del barri. Creuen que la seva amistat no es trencarà mai, fins que un dia, un d’ells es veu involucrat en una baralla aliena, i, potser, sense massa sentit. Ara proven de reconciliar-se mentre reneguen tant de la violència com de la seva pròpia identitat.

Sota la direcció de Xavi Buxeda, Qui estigui lliure és la història de tres amics, interpretats per Nil Cardoner, Paula Jornet i Pau Escobar. La seva amistat es veu interferida per l’homofòbia, la identitat de gènere i la condició de classe, que tot sovint queda aïllada de l’equació. L’obra qüestiona l’origen de la violència, el valor i la mesura de les ferides passades, l’odi a l’alteritat i la capacitat de comprensió en contraposició al perdó.

Qui estigui lliure és una producció, fruit d’una col·laboració de Sala Trono i el Teatre de l’Aurora que després d’estrenar-se a les dues sales independents, arribarà a La Villarroel de Barcelona.

Horari i venda d’entrades

Les representacions de Qui estigui lliure, tindran lloc el divendres 12 i el dissabte 13 de novembre a les 20 h i el diumenge 14 de novembre a les 19 h. Després de la funció de divendres els espectadors podran compartir les seves opinions en una tertúlia que s’obrirà amb els membres de la companyia. Les entrades tenen un cost de 16 € i 13€ (amb els descomptes habituals) es poden adquirir per Internet i a la taquilla del Teatre de l’Aurora (a la plaça de Cal Font) una hora abans de cada funció. Més informació a www.teatreaurora.cat.