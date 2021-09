La Nit Empresarial UEA es centrarà en el compromís i la cooperació

Torna una nova edició de la Nit Empresarial UEA: l’acte de referència per al teixit empresarial i socioeconòmic de la Catalunya Central. Un punt de trobada, de reconeixement i de networking per a les empreses, empresaris i autònoms del territori; i alhora, un escenari per propiciar el contacte, la relació i la coneixença, en un ambient distès.

Amb l’objectiu de posar en valor el compromís i la col·laboració com a claus de l’èxit empresarial, la 21a edició estarà encapçalada per l’eslògan Compromís + Col·laboració = Èxit, juntament amb la imatge d’un rusc. “No només volem agrair l’aposta i confiança per l’entitat durant aquest any i mig complex i difícil per part de les empreses associades; sinó també reconèixer una vegada més, tot el que les empreses estan fent per fer prosperar el nostre territori, per salvar els llocs de treball, per cooperar entre elles davant la pandèmia… Tota aquesta suma de factors ha estat possible gràcies al seu compromís i col·laboració; a part de totes les entitats, institucions, agents que han cooperat per tirar endavant la comarca”, ha exposat el president de la Unió Empresarial de l’Anoia, Joan Domènech. A més, Domènech ha afegit dient que “La Nit Empresarial UEA és l’escenari i altaveu del que el múscul empresarial vol expressar. Volem plasmar que només el treball en equip, la cooperació, la col·laboració, la unitat, la tenacitat, l’organització, la labor… Són part d’aquest èxit. Tots i totes formem part d’aquest rusc”.

21a Nit Empresarial UEA: 7 d’octubre a l’INS Milà i Fontanals

La 21a Nit Empresarial UEA tindrà lloc el proper dijous 7 d’octubre a l’INS Milà i Fontanals d’Igualada a les 19h. En aquesta línia, el president de l’entitat empresarial ha fet públic l’agraïment del centre per fer-ho possible, i que a més, va en consonància del lema de l’esdeveniment: la cooperació. “Tot i que ja ha sigut escenari en una altra ocasió, aquest edifici ens acull una vegada més, principalment, per dos motius: per una banda, l’aposta i els beneficis de la fórmula públicoprivada per seguir col·laborant conjuntament. I per l’altra, l’aposta pel talent. És una forma de reivindicar la formació en la formació en l’àmbit laboral. La falta de professionals és una de les necessitats detectades per les empreses anoienques i esperem, que d’una vegada per totes, amb aquesta demanda col·lectiva que es fa des de l’Ajuntament, el Milà i la UEA, es pugui ampliar tant l’oferta formativa com la capacitat del centre”, ha conclòs Domènech.

Per la seva part, Paula Arias, gerent i secretària general de la UEA, ha emfatitzat que l’esdeveniment es farà respectant en tot moment, les mesures obligatòries i necessàries de seguretat i sanitàries per evitar contagis, oferint un espai segur per a totes les persones assistents a l’esdeveniment.

La Nit Empresarial ha anat evolucionant al llarg de les més de dues dècades que segueix celebrant-se: “Ens hem allunyat de què era un sopar pròpiament dit, i volem que segueixi sent una nit distesa i amena. Per aquest motiu, hi haurà tot un seguit de sorpreses que es desenvoluparan al llarg d’aquesta celebració. Estem molt contents de poder oferir aquest punt de trobada entre empreses i professionals de la comarca, sobretot, després de tot el que hem viscut arran de la pandèmia. És l’hora de fer un reconeixement”, ha afirmat Arias.

La 21a Nit Empresarial UEA comptarà amb el conseller d’Empresa i Treball

El conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, Roger Torrent, presidirà la 21a Nit Empresarial UEA; entre altres autoritats polítiques i agents socioeconòmics del territori. L’esdeveniment serà conduït per la comunicadora audiovisual, Elisabet Carnicé.

La 21a Nit Empresarial UEA és possible gràcies al suport de l’Ajuntament d’Igualada i la Diputació de Barcelona; al patrocini d’Incasòl, Mútua General de Catalunya, Servisimó, Grup Català de Treball, Rivisa, Aigua de Rigat, UdL, Auto Bomba, Leather Química, Bernadet Logistics, Parcmotor, Control Financer, IPR Laboral; i amb la col·laboració de Via Empresa, Canal Taronja, Schweppes i Taller Àuria.

La data límit d’inscripció és el 30 de setembre per garantir l’assignació de taula i hi haurà places limitades per rigorós ordre d’inscripció.