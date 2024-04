La Nit del Comerç d’Igualada reivindica l’optimisme dels comerciants de la ciutat

Durant la Nit es varen lliurar els habituals premis de comerç que atorga l’entitat. E-Premi , premi al comerç més innovador tecnològicament i més actiu a les Xarxes, ASFALT, premi al comerç amb millor experiència en la compra física, CELLER FIGUERES, premi al comerç que té la imatge més innovadora i original, ÓS MANDRÓS, al comerç amb un tracte més proper al client, LLEGIM.

Amb el lema “Al petit comerç, tu el fas GRAN!”, l’associació de comerciants, Igualada Comerç va organitzar la quarta edició de la Nit del Comerç d’Igualada, al restaurant Sesoliveres. L’acte comptar amb la presència del director general de Comerç, Jordi Torrades, de l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, de Sofia Moya, coordinadora de l’Àmbit Territorial del Penedès del Departament d’Empresa i Treball, Marta Raurell, cap de l’Àrea de Comerç del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM), a més de regidors, representants polítics i d’altres entitats com la UEA, i la Masuca.

Una àmplia representació de comerciants d’Igualada varen acudir a la cita que va comptar amb moltes sorpreses, regals, premis i molta complicitat. Es varen superar les previsions d’assistència pel que la junta directiva d’Igualada Comerç, està molt satisfeta dels resultats i vol agrair públicament a tots els participants. L’esdeveniment va estar conduït pel conegut Pep Callau.

Durant la Nit es varen lliurar els habituals premis de comerç que atorga l’entitat. E-Premi , premi al comerç més innovador tecnològicament i més actiu a les Xarxes, ASFALT, premi al comerç amb millor experiència en la compra física, CELLER FIGUERES, premi al comerç que té la imatge més innovadora i original, ÓS MANDRÓS, al comerç amb un tracte més proper al client, LLEGIM. El lliurament va anar a càrrec dels membres del jurat (Montserrat Centelles, Mònica Aguilera i Xavier Esteban).

Igualada Comerç va voler aprofitar per fer unes mencions especials com a reconeixements públics a AURIA GRUP per la seva atenció i suport, cap a Igualada Comerç quan s’organitzen activitats i campanyes. Moltes vegades necessiten els seus serveis i sempre són rebuts amb màxima eficiència. També durant la pandèmia varen facilitar gel per les mans. L’altre reconeixement va ser per la Generalitat de Catalunya pel seu constant suport al comerç local, ja sigui amb campanyes de màrqueting, promocionals i de conscienciació. A més de les ajudes, subvencions i altres que sempre posen a disposició.

Un moment rellevant va estar el brindis que va anar a càrrec d’electrònica Peña , que aquest any compleix el seu cinquanta aniversari.

Durant el sopar es va anunciar l’edició d’un nou repte del comerç d’Igualada. Aquesta és una acció promocional que pretén implicar a tot el comerç per fer un vídeo musical amb participació directa de cada establiment seguint una coreografia. En les dues anteriors edicions la participació va ser molt important i el resultat també.

La 4a Nit del Comerç va servir, un any més, perquè el sector pogués reivindicar l’optimisme en què s’està afrontant el dia a dia i les ganes de continuar treballant i lluitant. Es va viure un molt bon ambient amb alguna activitat i regals per a tots els assistents.