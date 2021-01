La nevada, irregular a l’Anoia, i present a partir dels 400 m.

Tal com estava previst de matinada ha nevat arreu de la comarca tot i que ha agafat a partir dels 400m, informa Albert Borràs, d’Anoiameteo.cat i Observatori de Pujalt. Per sota dels 400m la neu ha pogut agafar tan sols en superfícies fredes com és el cas d’Igualada. Tal com estava previst de matinada ha nevat arreu de la comarca tot i que ha agafat a partir dels 400m, informa Albert Borràs, d’Anoiameteo.cat i Observatori de Pujalt. Per sota dels 400m la neu ha pogut agafar tan sols en superfícies fredes com és el cas d’Igualada.

Fins a les 10h del matí s’havien acumulat 10cm a la Llacuna (615m) i Miralles, 7cm a les Pinedes de l’Armengol, 4cm a Calaf i Pujalt, 3cm a Montbui poble (410m).

La cota de neu ha anat pujant des de les 6h del matí cap als 500m.

Predicció de cara a les properes hores:

Les precipitacions aniran afectant la comarca amb intermitències fins al migdia, a la tarda hi haurà una pausa i al vespre tornaran les precipitacions arreu de la comarca. La cota de neu pujarà al migdia fins als 600/700m, de cara a la nit tornarà a baixar cap als 500m al sud i oest de la comarca. Entre la Conca d’òdena i sud est de la comarca la cota de neu a la nit es situarà per damunt dels 600m i per tan no es preveu que hi nevi en aquestes zones.

Diumenge al matí les precipitacions aniran desapareixent.

Els gruixos acumulats podran superar els 20cm a les zones altes del sud oest de la comarca, la Llacuna i zones properes. A l’Alta Anoia els gruixos es pden situar entre els 10-15cm. Fotografia de Josep Maria Llenas des de les Pinedes de l’Armengol.