La Nati, veïna de Sant Martí Sesgueioles, bufa 100 espelmes

La veïna de Sant Martí Sesgueioles, Nativitat Torrens Carol, el passat diumenge 31 de desembre va complir els 100 anys. Per tal de celebrar aquesta xifra tan especial, des de l’Ajuntament van visitar-la aquest passat dimarts 2 de gener per celebrar-ho amb ella i la seva família, bufant les espelmes. El consistori va fer-li entrega de la medalla centenària atorgada per Generalitat de Catalunya.

Durant la trobada la Nati va comentar als membres de l’Ajuntament que és una apassionada a la lectura, i van reflexionar sobre el pas del temps i com ha canviat tot des de que ella era jove fins ara.

Amb la finalitat de fer un homenatge a la gent gran, representada per les persones centenàries, la Generalitat de Catalunya, prèvia sol·licitud, lliura una medalla commemorativa, personalitzada, gravada amb el nom de la persona i l’any de celebració del seu centenari.

Per molts anys, Nati!

