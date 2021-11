La Mostra internacional de Films de dones arriba a la Conca d’Òdena

La 29a Mostra Internacional de Films de Dones arriba aquest novembre també a la Conca d’Òdena, gràcies al projecte “Conegudes (també) a casa” de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena (MICOD), que aposta pel programa itinerant de cineastes catalanes. En total, es projectaran 3 pel·lícules dirigides per dones en tres municipis de la Mancomunitat: Igualada, Jorba, i Vilanova del Camí.

Obrirà la Mostra el film La mami a Igualada, una projecció organitzada conjuntament amb l’entitat Cineclub Ateneu amb qui la MICOD compta estretament des de fa anys en l’organització del Festival. Serà el proper dijous 11 de novembre a l’Ateneu Cinema a les 20h i en sessió de Cineclub, i comptarà amb la presència de la directora Laura Herrero per fer tertúlia amb el públic assistent. La mami explica la història de Doña Olga, l’encarregada del lavabo de dones del mític Cabaret Barba Azul, que té cura de les noies que hi treballen ballant després d’haver-se dedicat al món del cabaret durant més de 45 anys.

El municipi de Jorba debuta a la Mostra de films de dones amb la segona projecció d’aquest 2021. Serà el diumenge 21 de novembre, a les 19 h, a la sala polivalent de Jorba amb la pel·lícula Las niñas, una pel·lícula ambientada a l’Espanya del 1992, on la Celia ha crescut sense qüestionar mai res d’allò que l’envolta. L’arribada de la Brisa a l’escola de monges on estudia, i la seva nova amistat amb un grup de noies més grans que ella l’empeny a descobrir una realitat que ja no té res a veure amb la desfasada educació que rep, tant a casa com a l’escola.

Tancarà la 29 Mostra de Films de Dones a la Conca d’Òdena la preestrena del film 15 horas de Judith Colell al municipi de Vilanova del Camí. Serà el diumenge 28 de novembre a les 18h a Can Papasseit. La pel·lícula de Colell s’emmarca també a l’agenda del Dia internacional per l’eliminació de la violència contra els dones i ella hi serà present el mateix 28 de novembre per a fer tertúlia després del film. Judith Colell és directora, guionista i productora de cinema i actualment presideix l’Acadèmia del Cinema Català. El seu darrer film, 15 horas explica com la música va unir l’Aura, el primer violí de l’orquestra, i el Manuel, el director de moda al món sencer. Són el matrimoni més envejat de país: artistes, famosos i rics, però la seva relació amaga un secret inconfessable. Ell la maltracta, fet que ella ha amagat durant massa temps. Un dia, farta del seu infern incomunicat, l‘Aura decideix fer el pas i demanar ajuda, llavors passa el que sempre havia sospitat però mai es va atrevir a confirmar.

La Mostra de cinema l’han impulsat les regidores d’igualtat Carlota Carner de l’Ajuntament d’Igualada, Laura Pavón de Vilanova del Camí, Coral Vázquez de Santa Margarida de Montbui, Alba Gallardo d’Òdena, Berta Pons de La Pobla de Claramunt, Carla Peña de Castellolí i Sílvia Escura de Jorba, en coordinació amb l’àrea d’igualtat de gènere de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena, que treballa per visibilitzar les aportacions de les dones, històricament invisibilitzades i, pel que fa concretament el cinema, poc representades en els rols de direcció. El cinema, i en conjunt el món de l’audiovisual, són espais privilegiats per debatre sobre el paper dels elements simbòlics i la seva influència en la construcció dels rols de gènere. El treball de les directores cinematogràfiques contribueix a enriquir l’imaginari social amb noves perspectives i mirades.

Les projeccions de la Mostra internacional de films de dones a la Conca d’Òdena seran gratuïtes. Compten amb el finançament de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena i també el suport d’altres institucions com l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona o el Ministeri de cultura.