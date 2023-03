“La Mostra Igualada encara té molt potencial i tots hi hem de creure per assolir-lo”

Entrevista a Ramon Giné, director artístic de la Mostra Igualada

Director artístic de la Mostra Igualada des de fa quatre anys. Amb més de vint anys de trajectòria en el sector cultural, vinculat al teatre familiar formant part de diverses companyies com La Baldufa, Zum Zum Teatre o el centre de Titelles de Lleida.

Com es presenta la Mostra d’enguany?

Doncs es presenta molt bé amb una ben tornada normalitat. Serà el primer any que enfrontem la Mostra com abans de la pandèmia, amb el retorn de totes les activitats de carrer com s’havien fet sempre. Podrem tornar a veure teatre sense restriccions en llocs emblemàtics com la plaça de Cal Font, la plaça de l’Ajuntament, el Parc Central, la plaça del Rei (un nou espai que estrenem aquest any). Celebrem que tota la gent d’Igualada i la que vingui de fora pugui tornar a gaudir-ho.

Quin tipus d’espectacles podrà veure el públic que s’acosti a Igualada?

Podrà veure un ventall molt ampli. La Mostra Igualada és una fira estratègica d’espectacles per a públic infantil i juvenil, per tant el registre és molt ampli, des d’espectacles dirigits a primera infància (des dels 0 anys) fins a espectacles juvenils per a nois i noies de fins a 18 anys. De totes maneres, si parlem a qui van dirigits, podem dir que són espectacles dirigits a tots tipus de públic, perquè tot i que nosaltres recomanem per edats, això no priva que gent d’altres edats en pugui gaudir. A nivell de gèneres, tot i que cada cop és més difícil etiquetar els espectacles perquè són més multidisciplinaris, hi trobaran teatre, circ, dansa, música, titelles…

Podrem veure companyies catalanes, espanyoles i internacionals.

Sí. La Mostra, al ser un referent a nivell català, compta amb un gran nombre de companyies catalanes, també entre altres coses, perquè Catalunya és la zona on hi ha més companyies de teatre familiar de l’estat, però intentem ser una porta al mercat estatal i aquest any recuperem la presència d’espectacles internacionals, amb dues companyies franceses.

Actualment es constata que hi ha una alta producció d’espectacles que el mercat no pot sostenir, no es poden programar tantes propostes i una de les nostres tasques com a professionals, és animar a aquells municipis que no tenen programació habitual a conèixer l’oferta que hi ha i portar teatre a tot arreu. Aquesta és una de les feines que una fira estratègica ha de fer.

Quants professionals hi ha acreditats enguany? Quines propostes i serveis se’ls ofereixen?

A dia d’avui hi ha al voltant de 800 acreditats i creiem que arribarem als números prepandèmia, a uns 1000 acreditats. La gent té la necessitat de retrobar-se i gaudir del directe. La Llotja, al Museu de la Pell, és molt important per als professionals perquè és un espai de trobada entre companyies i programadors, és un mercat presencial i relacional. La Mostra comença dijous i tant el matí de dijous com el de divendres, la programació té un espai buit que servirà per fer les activitats dirigides als professionals: intercanvis, espais de reflexió, espais relacionals on s’inclouen companyies que no han entrat a la programació però que poden venir a vendre els seus productes.

En la programació d’aquest any no hi ha cap companyia anoienca però sí que hi haurà participació de la ciutat a la Mostra.

Històricament la Mostra ha tingut sempre una xarxa de voluntaris que la fan especial i que sense ells seria molt difícil que funcionés. També aquest any retornen les famílies d’acollida que ofereixen espais a casa seva per allotjar artistes o programadors.

En aquesta edició hi ha una reducció del nombre de companyies i espectacles. A què es deu?

Doncs a què el pressupost de la Mostra ha tingut una reducció de vora 50.000€ i es va decidir que en comptes de programar entre 45-50 espectacles, se’n programarien 30. De tota manera un aspecte positiu és que és el primer any que s’arribarà a pagar el 50% dels caixets de les companyies que venen, cosa que no havia passat mai. Penso que més enllà de ser un aparador de les companyies que venen a actuar, hem d’intentar començar a establir uns mínims a nivell econòmic perquè les companyies que quan vinguin aquí al menys no hi perdin. Des d’aquí faig una crida a les institucions a creure’s realment la Mostra, que és una fira que porta més de 30 anys fent-se, està més que consolidada i hem d’intentar cada any millorar-la, perquè té un potencial molt més alt que el que està donant.

Enguany tanques quatre anys de mandat com a director artístic. Quina valoració en fas?

És un projecte que estimo molt i al qual he abocat molta energia. La pandèmia no ha ajudat però sempre he reclamat a nivell institucional, creure en el projecte perquè té molt potencial. Hem d’intentar créixer i expandir-nos, obrir la Mostra a la resta de l’estat i obrir-nos sobretot a nivell europeu. El sector s’ha posat molt les piles i va més avançat que les institucions i nosaltres tenim el deure d’acompanyar el sector. M’he quedat amb ganes de fer moltes coses i la meva intenció és tornar a presentar-me al concurs públic per optar a quatre anys més per aconseguir dur a terme objectius que encara no hem assolit. La Mostra i la ciutat d’Igualada es mereixen el millor. 