“La Mostra Igualada d’aquest any és la llum al final del túnel per al sector”

Entrevista a Ramon Giné, director artístic de la Mostra Igualada

Soc gestor cultural, tot i que els meus inicis van ser treballant d’actor en diverses companyies (Xip-Xap, Zum Zum Teatre…). La meva formació professional és d’arts escèniques i des de fa uns dotze anys vaig començar a endinsar-me en el món de la producció i de la gestió, primer en projectes socials, després com a tècnic de Cultura a l’Ajuntament de Juneda i des de fa dos anys com a director artístic de la Mostra Igualada.

La Mostra de 2020 va ser un dels primers actes suspesos per la covid-19. Com recordes aquells dies?

Són moments molt complicats , sobretot pensant en el sector. Recordo el dia que vam presentar la Mostra tant a Barcelona com a Igualada, que al vespre ja van començar a aparèixer els primers casos de coronavirus a la ciutat. Com que a la Conca tot va anar tan ràpid gairebé no vam poder ni reaccionar per poder fer un pla B. Vam tenir la sort que, amb l’ajut de les companyies, es va poder organitzar la Mostra a casa on es van poder veure alguns dels espectacles per la xarxa, oferint un tast de Mostra a la gent que estava tancada a casa.

L’any 2020 va ser un annus horribilis per al món del teatre i de la cultura en general.

Cal tenir en compte que per al sector la Mostra és un esdeveniment molt important i molt esperat doncs moltes companyies hi posen la seva il·lusió i la seva esperança de poder treballar la resta de l’any, per tant el fet de no poder fer-se va ser un trasbals important. La Mostra d’enguany és una alenada d’aire per al sector, la llum al final del túnel després d’un any molt complicat. Des d’aquí vull fer una crida a la responsabilitat dels ajuntaments que no renunciïn a la cultura, no es pot agafar l’opció fàcil de no fer res. Hi ha un perill molt gran de supervivència del propi sector que necessita sortir i actuar, fer bolos i mostrar la seva feina.

Aquesta 32a Mostra agafa doncs un caire d’excepcionalitat pel moment que vivim. Heu hagut de treballar des de la incertesa?

Com que vam començar a treballar ja fa gairebé un any, des del principi vam tenir molt clar que treballaríem en un marc incert i excepcional. Des de l’inici vam treballar amb quatre escenaris possibles i teníem ja un calendari per començar a prendre decisions segons les opcions de cada moment. Es va prendre la decisió de passar la fira de principis d’abril a finals de maig perquè vèiem que seria més segur i creiem que ha sigut un encert. Fins i tot estem pendents de si el proper dia 24 es relaxen més les mesures i obren els aforaments al 70%. El que teníem molt clar era que no podíem fallar un segon any.

Com es presenta la fira que comença aquest proper dimecres?

Creiem que molt bé. A nivell professional és obvi que la part de programadors internacionals baixarà respecte altres edicions. Però a nivell de país tindrà un impacte com sempre important i a nivell de públic ens sap greu, perquè per qüestions de seguretat i d’aforaments, hi haurà molta gent que es quedarà fora dels espectacles. El dia 17 es van posar a la venda entrades i hi ha espectacles que van exhaurir-les de seguida. Però, aquest any més que mai, s’ha de tenir en compte que la Mostra és una finestra de mercat per al sector, i que enguany tenim una limitació molt bèstia quant al nombre de persones que poden assistir als espectacles. Si els aforaments s’amplien al 70% ens donaran una mica d’aire. Sabem que la gent té ganes i necessitat de cultura, té ganes de Mostra i farem un esforç per donar al màxim tot i que sabem que no podrem acontentar tothom.

A nivell professional la Mostra serà híbrida, aquest és un dels canvis importants d’aquest any.

Sí, la Llotja presencial que s’ubica a les encavallades del Museu de la Pell aquest any, per raons de seguretat, no es pot realitzar -cal tenir en compte que els darrers anys la Mostra acull més de 1000 professionals- i el que hem optat és fer una Llotja virtual per a la qual hem desenvolupat un programa on tant companyies com programadors poden accedir-hi. També a través d’aquí farem les presentacions, xerrades, les reunions ràpides entre programadors i companyies… I una novetat d’aquest any és que cada dia hi haurà en streaming per a tot el públic, des del nostre canal de youtube, una de les obres que es presenten a la Mostra d’enguany.

La Mostra d’aquest any aposta per companyies catalanes i de l’estat. Què podrem veure?

Cal tenir en compte que venim d’una Mostra del 2020 suspesa i tot i que teníem clar que la Mostra del 2021 no seria un “copia i enganxa” de la de l’any passat, sí que havíem de trobar un equilibri entre propostes del 2020 que creiem que tenen molta qualitat i que no han tingut durant aquest any les oportunitats de mostrar-se i noves propostes que s’han presentat. Penso que ens ha quedat una programació molt equilibrada on destaca la qualitat de tots els espectacles.

Continueu apostant per la Mostra Jove?

El meu predecessor, el Pep Farrés va començar la Mostra Jove i jo tenia molt clar que això havia de continuar i anar més enllà, fins i tot. Per a la Mostra també és una oportunitat de crear-se a nivell estratègic, un mercat no només a nivell infantil sinó també juvenil que és molt necessari. I és important tant per a les companyies joves com per a les companyies que fan teatre per a joves. Estem treballant amb el grup jove participatiu de nois i noies d’Igualada, que enguany és pràcticament nou, perquè molts dels que en formaven part ja s’han anat fent grans, i estem molt satisfets.