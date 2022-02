La Mostra Igualada busca voluntaris per la 33a edició

A pocs mesos de la celebració de la 33a edició, Mostra Igualada fa una crida per trobar voluntaris interessats en participar activament en l’organització de la Fira. Cada edició formen part de l’equip de voluntaris una vuitantena de persones. El voluntariat és una peça clau en l’organització de la Mostra. S’ocupa del control d’espais, l’atenció al públic, la preparació del lliurament de material per als professionals, entre d’altres funcions coordinades amb el suport del Grup Xarxa Igualada i gaudeixen d’avantatges com entrades i regals. L’edat mínima per ser voluntari és de 18 anys i s’hi pot participar 1, 2, 3 o 4 els dies de Fira.

A causa de la crisi sanitària de la Covid-19, no s’obrirà la convocatòria de Famílies acollidores per allotjar artistes a casa.

Inscripcions

Els voluntaris es poden inscriure fins el 27 de febrer a través d’aquest formulari a www.mostraigualada.cat o presencialment el diumenge 20 de febrer d’11.15 h a 12.15 h al vestíbul de l’Ateneu.

Per a més informació es pot consultar https://www.mostraigualada. cat/ca/sigues-voluntari.html o escriure un correu electrònic a voluntaris@mostraigualada.cat