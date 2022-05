La moció de censura a Òdena prospera Francisco Guisado n’és l’alcalde de nou

Francisco Guisado (PSC) ha recuperat aquest dimecres l’alcaldia d’Òdena després de prosperar la moció de censura contra l’alcaldessa republicana Maria Sayavera. Guisado ja va ser alcalde entre el 2003 i el 2011 i també entre els anys 2015 i 2019. El nou batlle ha dit que la moció de censura és una “eina legítima” quan “es posen en perill els interessos del municipi”. Guisado ha dit que “tot podia haver estat diferent” i creu que una prova d’això és que “el PSC es va oferir en el pitjor moment de la pandèmia a fer un govern de concentració, però la proposta va ser desestimada d’immediat pel govern municipal”.

Els socialistes, de la mà del mateix Guisado i de la portaveu del grup, han argumentat que un dels principals motius que han motivat aquesta moció és la sol·licitud d’ampliació de l’empresa Vallès Soriano. Pels socialistes, “va ser un error tirar endavant una sol·licitud per fer sòl industrial en un lloc en què el mateix Pla Director de la Conca d’Òdena ja qualifica com a sòl residencial”. També critiquen que el govern municipal tirés endavant l’Institut-Escola “sense comptar amb l’opinió dels grups de l’oposició ni tampoc de la comunitat educativa del poble”.

Guisado ha posat de relleu en el seu discurs que Òdena no pot continuar sense pressupostos i creu que “cal que la ciutadania recuperi la confiança en els regidors i no es desaprofitin les oportunitats”. “A un any vista de les eleccions alguns poden qüestionar aquesta moció, però és precisament perquè ens queda un any per endavant que avui presentem la moció. Perquè ens queda un any per redreçar Òdena davant d’una situació global incerta en què els municipis ho pateixen directament”, ha conclòs el nou batlle.

El regidor que ha fet possible que avanci la moció de censura, Andreu Garcia (Òdena a Fons), ha explicat que la moció representa un “fracàs col·lectiu”, ja que creu que no han estat capaços “de trobar una solució”. Garcia ha dit que li hagués agradat que el mateix govern municipal hagués “presentat una moció de confiança per poder aprovar el pressupost” però, en comptes de fer-ho, “van optar per prorrogar-lo”.

“Ens hem esforçat molt per no arribar fins aquí, hem donat moltes oportunitats als incompliments d’ERC”, ha apuntat Garcia, que ha denunciat un “incompliment sistemàtic dels acords amb Òdena a Fons”. La pujada d’impostos, el nou Institut-Escola, el PDUAECO o l’ampliació de l’empresa Vallès Soriano, són alguns dels “incompliments” que denuncia el regidor per part del govern municipal d’ERC.

De la seva banda, l’alcaldessa sortint, Maria Sayavera, ha dit que, a un any d’acabar el mandat, interpreten la presentació de la moció de censura com una “estratègia política de cara a les eleccions municipals del 2023”. De fet, Sayavera creu que “no hi ha cap altre argument vàlid” per justificar-ho, ja que, segons ha exposat, han estat un govern “responsable, treballador i transparent, malgrat la situació de pandèmia”. Per ella, governar en minoria suposa una “oportunitat de treballar de forma consensuada” amb la resta de grups del consistori, però ha criticat que “la resta de grups no han tingut aquesta visió de canviar la vella política i fer les coses plegats”.

Sayavera ha dit que, malgrat tot, seguiran “defensant aquesta manera de fer de cercar el consens entre les forces polítiques i escoltar la ciutadania”. “Mai hem tingut por de sortir i donar explicacions a la ciutadania i atendre a tothom quan ens ho ha demanat”, ha deixat clar, tot assegurant que han tingut les portes del consistori “obertes de bat a bat”. A més, la fins ara alcaldessa d’Òdena ha lamentat que “avui els principis feministes queden relegats” i es torna a donar poder “al patriarcat”.