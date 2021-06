La mobilitat sostenible i el llenguatge sexista, entre els temes dels Premis Igualada Recerca Jove

El desenvolupament d’un pla de mobilitat sostenible per a la capital de l’Anoia, el llenguatge discriminatori envers les dones, el cub de Rubik o els camps nazis són alguns dels temes dels treballs reconeguts pels Premis Igualada Recerca Jove, destinats a estudiantat de Batxillerat i Formació Professional, que s’han lliurat aquest dimarts a l’exterior del Campus Universitari Igualada-UdL. En total, reconeixen la tasca de 10 joves de la comarca, 6 nois i 4 noies. A més, el Col·legi Professional d’Enginyers Tècnics Industrials i Graduats de Manresa ha atorgat el premi Pere Carles al millor treball de final de grau en l’àmbit de l’Enginyeria a un treball sobre la creació d’un sistema de detecció i avís d’accidents de bicicleta.

Pel que fa als millors treballs de recerca de batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior en l’àmbit científic i tecnològic, els guardons han estat per a dos estudiants de l’IES Pere Vives Vich. El primer premi se l’ha endut Josep Domènech Orga amb el treball “El cub de Rubik” i, el segon, Abimael Campillo Garcia amb “Estudi del comportament d’Escherichia coli i de Bacillus megaterium a l’interior d’un camp elèctric. Valoració de la resistència elèctrica i de la distribució d’ambdós bacteris dins del camp elèctric”.

En aquesta categoria també s’han atorgat dos accèssits: un per a l’estudiant Nil Puiggròs Cuadors, de l’Escola Pia d’Igualada, amb el treball “Determinació de resveratrol per HPLC en productes vinícoles locals i regionals” i l’altre per a Marc Colomer Xaus, de l’IES Joan Mercader, amb “Sudokus. Creació d’un mètode i un algoritme de resolució”.

En la modalitat social i humanística, els premis s’han concentrat a l’IES Joan Mercader. Aina Carriques Balcells, amb el treball “El llenguatge discriminatori envers les dones”, s’ha endut el primer premi i Elena Balici, MB “La tecnologia augmenta la felicitat?”, el segon. I en l’àmbit artístic, Jordana Boet Solsona, de l’IES Joan Mercader, ha rebut el primer premi pel treball “Creació d’una col·lecció de moda”.

Els premiats han rebut un obsequi per valor d’uns 300 euros aproximadament pels primers i de 150 euros pels segons. Així mateix, Rotary Club regala una estada a un camp de treball internacional als que han quedat en primera posició.

Quant a la categoria de treballs d’àmbit local, dotats amb 150 euros, s’han atorgat els següents guardons: a la modalitat científica i tecnològica, Ada García Rey de l’IES Pere Vives Vich, per “Desenvolupament d’un Pla de Mobilitat Sostenible per a Igualada”; en l’àmbit humanístic i social, Isaac Caballol Domingo, de l’IES Alexandre de Riquer, amb “Projecte de Museïtzació de les mines de l’Alta Segarra”; i en l’artístic, Joel Vidal Alcaraz de l’Escola Pia, per “Francisco Alcaraz Pujante i la deportació als camps nazis”.

Finalment, el Col·legi d’Enginyers Graduats i d’Enginyeris Tècnics Industrial de Manresa-Catalunya Central ha fet entrega del premi Pere Carles al millor treball final de grau en l’àmbit de les enginyeries del Campus Universitari Igualada-UdL. El premi, dotat amb 1.000 euros, se l’ha endut Jose Antonio Bermúdez Garcia, estudiant del grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística, pel treball “Sistema de detección y aviso de accidentes de bicicleta”.

El lliurament dels premis ha tingut lloc aquest dimarts 15 de juny a les 18h a la sala d’actes del Campus Igualada-UdL, en un acte amb la presència de la vicerectora d’Estudiants i Ocupabilitat de la Universitat de Lleida, Montse Rué; el delegat del rector al Campus Universitari Igualada-UdL, Carles Capdevila; la tercera tinent d’alcaldia, Carlota Carner; la presidenta de l’Ateneu Igualadí, Mireia Claret; i el president de Rotary Club Joan Mateu Castells.

Els Premis Igualada Recerca jove estan organitzats pel Campus Universitari Igualada-UdL amb el suport del Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada (CECI), el Rotary Club Igualada, l’Ateneu Igualadí de la Classe Obrera, l’Associació de Disseny Igualada, el Consell Social de la Universitat de Lleida i de l’Ajuntament d’Igualada.