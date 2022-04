“La millor manera de preservar els sentits de la vista i l’oïda és cuidant-los”

Entrevista a Roger Rodrigo Aribau, òptic-optometrista, tècnic superior en audiologia, i gerent d’Òptica Rodrigo

L’Òptica Rodrigo és una empresa familiar igualadina que aquest any compleix 75 anys d’història. Ell és la tercera generació que encapçala el negoci, i compta amb un equip de professionals en el camp de l’òptica i l’audiologia: la Carla Asbert (encarregada del departament d’òptica), la Margarida Solé (biòloga, tècnica superior en audiologia i encarregada del departament d’audiologia), i l’Elisa Aribau (optometrista comportamental i encarregada del departament de teràpies). Òptica Rodrigo ofereix als seus clients un servei professional, tecnològicament avançat i proper, traslladant això a un producte final de qualitat.

És l’òptica més antiga de la ciutat. Va ser fundada per Francesc Rodrigo el 1947. Com era en aquells temps una òptica i els lligams amb els oftalmòlegs?

A Igualada no hi havia cap establiment dedicat exclusivament a l’òptica l’any 1947. Per aquest motiu l’avi Francesc Rodrigo va decidir obrir la primera òptica especialitzada i amb la tecnologia més avançada del moment a Igualada. La relació amb els oftalmòlegs sempre ha estat estreta ja que compartim molts aspectes com els pacients i la nostra coordinació és bàsica per donar un servei excel·lent. D’aquí que l’avi i el Dr. Dalmau Jover anessin juntament a fer visites a pobles de la zona per realitzar exàmens visuals. Regularment anaven a pobles com Cervera, Santa Coloma de Queralt, Piera, entre altres, a oferir els seus serveis ja que en aquestes poblacions no en disposaven en aquell moment.

La tasca feta per Maria Montserrat és llegendària, continuant el 1962 la tasca del seu espòs que, després d’una llarga malaltia, va morir deixant molt alt el llistó professional. Com va ser aquest episodi per a la família?

Va ser un episodi dur en la nostra història però, com tot en la vida, amb esforç, sinceritat i voluntat l’àvia Maria Montserrat va tirar endavant: es va formar primerament per part del seu espòs (l’avi Francesc) el qual li va ensenyar tots els coneixements possibles abans de la seva mort. Després es va treure la titulació oficial a Madrid i posteriorment es va formar continuadament fins i tot ampliant els camps com és l’audiologia protètica.

I a més de titular-se en Òptica i Optometria es va treure la titulació d’ Com compaginava la casa, la botiga i els estudis?

Ho va fer gràcies a l’ajuda dels fills i parents. La feina era diària amb un horari establert, les feines domèstiques es feien fora d’hores, i els estudis els realitzava tant de nit com els caps de setmana, molts dels quals anava a Madrid presencialment. Va obtenir en pocs anys la titulació oficial d’òptica i optometria i posteriorment la d’audiologia protètica de la qual en va ser la professional número 15 d’Espanya (no sé exactament si la primera dona d’Espanya però sí de les pioneres).

El 1978 comença a treballar-hi Pere Rodrigo i el 1982 pren el relleu al capdavant del negoci ampliant-lo en establiments i serveis: Òptica i Optometria, contactologia, audiologia, i fins i tot tractaments visuals i audiofonològics juntament amb la seva dona i audioprotetista Maite Aribau. Com va ser aquest relleu?

El meu pare, en Pere Rodrigo, va agafar les regnes del negoci i va aportar la seva nova visió i lema: “Cuidem els sentits amb els professionals més ben formats, amb l’última tecnologia i amb materials de primera qualitat”. I va ampliar el número d’establiments i serveis. La coordinació amb la meva mare, la Maite Aribau, va ser fonamental perquè tot funcionés a la perfecció. El pare portava la gestió dels departaments d’òptica, optometria i contactologia, i la mare gestionava la part d’audiologia protètica i les teràpies. La teràpia visual era a càrrec de la meva tieta, l’Elisa Aribau, i en la part de la teràpia auditiva ho feia ella mateixa. Aquí es on es va començar a parlar de Grup ja que els serveis oferts eren més amplis que qualsevol establiment tradicional.

En Roger Rodrigo és avui al capdavant del negoci. També està molt ben preparat. Quins canvis més rellevants has introduït?

L’any 2014 em vaig posar al capdavant del negoci. Donades les circumstàncies de la crisi i la jubilació del pare vaig decidir reagrupar els serveis oferts en un únic establiment situat a la Rambla General Vives 15, molt més ampli, nou i tecnològicament punter, podent oferir un servei més integral i de qualitat als nostres clients. Vaig canviar la metodologia de treball adaptant-la a les noves necessitats de la gent, oferint nous serveis i digitalitzant-lo. Entre ells vaig formar-me en optometria comportamental (no només mirem els ulls com a càmera fotogràfica sinó com cada cervell en processa la informació), baixa visió, i també em vaig especialitzar en el control de miopia. Posteriorment em vaig formar en audiologia protètica i veient les carències del mercat i l’impacte directe de la covid-19, vaig iniciar un servei a domicili i d’urgències en òptica i audiologia.

Les noves tecnologies permeten millorar els sentits.

La tecnologia és bàsica en el nostre camp, ens permet millorar molts aspectes de la vida dels nostres pacients com el tema de la connectivitat dels audiòfons. La tecnologia ens facilita molt els diagnòstics precoços, tractaments, interacció amb els nostres clients, màrqueting, etc. Però per contra, és un dels grans causants de molts dels defectes tant oculars com auditius. Un clar exemple és l’ús del mòbil.

El vostre lema continua sent “Cuidem els teus sentits”?

Aquest és el lema de la nostra empresa. La millor manera de preservar els sentits de la vista i l’oïda és cuidant-los. Com? Amb un servei professional, tecnològicament avançat i proper i traslladant això en un producte final de qualitat. Un bon professional no pot transcriure la seva feina en una ullera simple o en uns audiòfons bàsics. D’aquí que Òptica Rodrigo treballi amb productes de qualitat i amb la tecnologia més avançada. Entre tots cuidem els teus sentits.