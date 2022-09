La Micod prorroga el servei de recollida de gossos

Ja fa quatre anys que la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena (MICOD) centralitza i gestiona el servei de recollida i manteniment d’animals domèstics de companyia abandonats o perduts dels municipis d’Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, Òdena, La Pobla de Claramunt, Jorba i Castellolí.

Enguany ha prorrogat per un any més la concessió del servei a l’empresa Caniausa Center SL, que just aquest mes d’agost acaba de rebre l’acreditació de la Norma UNE 313001 de Gestió Sanitària i Benestar Animal i s’ha convertit així en la primera empresa catalana dedicada a la recollida i custòdia d’animals de companyia en aconseguir-la.

La Norma UNE 313001 és un marc de referencia per al desenvolupament de protocols de maneig i la millora de les instal·lacions de centres de protecció animal de gossos i gats, respectant els preceptes legals vigents. Per la Mancomunitat, aquest reconeixement és una prova més que, com a administració pública, l’exigència amb les empreses que donen servei de recollida i custòdia d’animals és total i que es persegueix els més alts estàndards ja que hi ha en joc el benestar dels animals.

Amb el que portem d’any, de gener a agost, aquest 2022 l’empresa ha realitzat 41 serveis de recollida d’animals perduts o abandonats a la Conca d’Òdena, dels quals 6 eren gossos perillosos. Molts han estat recuperats pels seus propietaris o bé adoptats i gairebé la meitat -17 gossos- romanen al centre a l’espera de trobar una família d’acollida. Des de la Mancomunitat recorden que la informació referent als animals trobats i en adopció és pública i està actualitzada al web www.caniausa.cat, de tal manera que tots els propietaris de gossos perduts puguin consultar si la seva mascota ha estat trobada i també perquè aquells particulars que vulguin adoptar un gos s’hi puguin adreçar. D’altra banda, la MICOD recorda a la ciutadania que, en cas de veure un gos abandonat o perdut a la via pública, cal trucar a la Guàrdia Urbana del seu municipi que activarà el servei de recollida.

La importància d’adoptar

L’abandonament és el primer obstacle de benestar dels animals de companyia, i la xifra d’animals abandonats va en augment a Catalunya. A més de fer campanyes perquè les famílies reflexionin i s’informin bé de la responsabilitat i el compromís que suposa incorporar una mascota, des de l’administració també es treballa per difondre la importància de l’adopció, una opció que beneficia a tothom: família, protectora i l’animal.

Amb aquest acte solidari no només es contribueix a salvar l’animal que compartirà la vida amb la família d’acollida, sinó que també es redueix la saturació dels refugis, que podran acollir més animals en millors condicions. A més d’un acte solidari també és la via més econòmica per incorporar una mascota a la família.