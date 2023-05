La Micod presenta l’agenda pel Dia Internacional d’Acció per la Salut de les Dones

Les regidories d’Igualtat de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena han presentat una agenda de vint-i-tres actes per commemorar el Dia Internacional d’Acció per la Salut de les Dones, el 28 de maig. Les activitats, que estan programades pels mesos de maig i juny, es duran a terme als set municipis de la Conca d’Òdena: Igualada, Vilanova del Camí, Montbui, Òdena, La Pobla de Claramunt, Jorba i Castellolí. L’agenda incorpora actes organitzats des dels ajuntaments i la Mancomunitat i especialment des dels Equips d’Atenció Primària de la Conca d’Òdena.

Totes les activitats tindran lloc entre el 26 de maig i l’11 de juny, i tenen com a objectiu fer visible el biaix de gènere en l’àmbit de la salut i promoure activitats d’interès per a les dones. Seran dues setmanes per a parlar de maternitats, de cures, de menopausa i climateri, de sexualitats, de benestar emocional, de ciclicitat, de plaer, de sororitat, feminismes, de nutrició i dietètica, entre altres temes. Una agenda que vol englobar a totes les dones de totes les edats i vol generar sinèrgies entre dones i grups de dones, teixint xarxa i sororitat.

L’agenda inclou quatre exposicions, dues caminades, nou xerrades, cinc tallers, un visionat, dues jornades, la iniciativa “La bossa vermella” per facilitar productes menstruals a les joves, i informació del servei de cangur gratuït municipal. D’entre les activitats destaca el visionat del documental “El sostre groc” d’Isabel Coixet a Igualada, la Jornada de consciència sostenible i cíclica també a Igualada, la Caminada de Salut activa a Vilanova del Camí, la xerrada “Sexualitats sense tabús” a Jorba, la xerrada-taller “Som cícliques, som poderoses” a Montbui, la xerrada “Benestar emocional a la menopausa” a Castellolí, Igualada i a Òdena, i la xerrada “Osteoporosis, com detectar-la i cuidar-la” que es farà a La Pobla de Claramunt.

L’agenda també incorpora l’exposició sobre maternitats que promou el col·lectiu La Incòmoda, guanyadores del premi Igualart 2022 del Departament de Cultura de l’Ajuntament d’Igualada, que posa de manifest aspectes tabús com la pressió social a l’hora de ser mare i les dificultats de ser-ho, a diferents nivells.

L’Agenda d’actes del 28M, coordinada per la Mancomunitat de la Conca d’Òdena rep el suport de la Diputació de Barcelona, el Pacto de Estado contra la violencia de género, el Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya i de l’Institut Català de les Dones. L’agenda completa d’actes es pot consultar a la web www.micod.cat.