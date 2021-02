La MICOD organitza una cinquantena d’actes per commemorar el Dia de la Dona

Les regidores dels set municipis de la Conca d’Òdena han presentat aquest dimecres un farcit programa d’actes de commemoració del 8 de març, el Dia Internacional de les Dones. La cinquantena d’actes, organitzats i coordinats per la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena (MICOD), tenen com a objectiu denunciar les discriminacions que pateixen les dones pel fet de ser dones i posar de relleu les lluites i reivindicacions feministes per l’equitat, els drets i llibertats, la igualtat salarial, l’eradicació dels masclismes, la visibilització, la coresponsabilitat, la conquesta de l’espai públic i, en definitiva, per aconseguir una societat més justa i igualitària.

D’entre les activitats més destacades hi ha nombroses exposicions, tallers i jornades de formació, concursos de Tik-Tok i Instagram, sessions de contes, teatre, cinema, xerrades, il·luminació d’espais emblemàtics i passejades, com les que es faran el 7 de març, des d’Òdena i des de Castellolí fins al cim del Puig Aguilera i que donaran pas a la lectura del Manifest del dia 8 de març.

A la presentació del programa hi han assistit Carlota Carner Carrer, regidora d’igualtat d’Igualada i Alba Gallardo Solà, regidora d’igualtat d’Òdena, en representació de la resta de regidores d’igualtat dels municipis de la Conca d’Òdena: Laura Pavón Pérez de Vilanova del Camí; Coral Vázquez Hontoria de Sta. Margarida de Montbui; Berta Pons Molina de la Pobla de Claramunt; Sílvia Escura Sabaté de Jorba i Carla Peña Pelegrí de Castellolí. Totes elles han convidat al conjunt de veïns i veïnes de la Conca d’Òdena a participar activament dels diferents actes programats, que es poden consultar a la web micod.cat.

L’acte central de la Mancomunitat consistirà en la coordinació d’una acció conjunta que es farà als centres de secundària de la Conca d’Òdena. L’acció serà la visualització d’un vídeo que fa una aproximació crítica a les violències masclistes i sexismes de les sèries de referència del jovent. Aproparà també una pauta per a detectar les violències i analitzar des de la mirada de gènere els rols discriminatoris que es donen. Els instituts faran un treball posterior d’anàlisi d’una proposta que triïn a partir dels aprenentatges fets.

L’Agenda d’actes del 8M, coordinada per la MICOD, rep el suport de la Diputació de Barcelona, l’Institut Català de les Dones i del Ministeri d’Igualtat del govern espanyol. Les activitats són organitzades pels ajuntaments de la Micod i també per entitats del territori. Han participat en aquest 8M: Dones amb Empenta, Cau Jove Pobla, Espai Jove Òdena, Kaserna jove, Can Muscons, Teatre de l’Aurora, Cineclub, Biblioteca Mont-Àgora de Montbui, els Serveis d’Igualtat dels ajuntaments, el Servei d’esports de Santa Margarida de Montbui, Biblioteca Central Igualada, Biblioteca de Vilanova del Camí, Biblioteca l’Atzavara d’Òdena, ASSIR ANOIA, Servei d’informació i atenció a les dones de la Mancomunitat, CT Montbui i Top Tennis, C.E. Les Moreres i ERC Dones, i han comptat amb la col·laboració d’Espai Cívic Centre, Can Papasseit, Mont-Àgora i Fira d’Igualada.

En aquest enllaç es poden consultar tots els actes del 8 de març a la Conca d’Òdena