La MICOD invertirà 250.000 euros més per reactivar el comerç

La Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena (MICOD) podrà seguir tirant endavant accions de suport al comerç local, tal i com ja estava fent des del confinament perimetral de la Conca d’Òdena, gràcies a l’ajut de 250.000 euros que aquesta setmana li ha concedit la Diputació de Barcelona.

Amb aquest finançament, la MICOD tirarà endavant un ambiciós pla de reactivació del comerç de la Conca, que ha patit amb molta duresa les conseqüències de la pandèmia. En primer lloc consolidarà i potenciarà els projectes que ja estan en marxa, com la plataforma Conca Comerç (concacomerc.cat) que aglutina el comerç i la restauració de proximitat i permet fer les compres i comandes online. Es tracta d’una iniciativa que es va tirar endavant els mesos més crítics del 2020 amb el suport dels ajuntaments d’Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, Òdena, La Pobla de Claramunt, Jorba i Castellolí i de les organitzacions Igualada Comerç, Associació de Botiguers del Mercat de la Masuca d’Igualada, Nou Centre d’Igualada, Vilanova Comerç, Montbui Comerç, Comerç d’Òdena i el gremi de Restauració i Hosteleria. Gràcies a l’ajut rebut, es podrà ampliar l’abast de la plataforma per incorporar-hi nous negocis de proximitat, promocionar-la per atraure consumidors i dotar-la de nous continguts i funcionalitats. Paral·lelament també es promocionaran altres iniciatives en marxa com el “Compro a casa” o el “Vens o vinc” centrada en els establiments de restauració que ofereixen menjar per emportar.

A banda de reforçar els projectes que ja estan en marxa, la Mancomunitat tirarà endavant nous projectes com ara plans estratègics personalitzats per acompanyar el petit comerç de la Conca per digitalitzar-se i optimitzar i millorar la gestió del negoci. Aquesta acció comptarà amb un suport tècnic de consultoria i assessorament, i ajudarà als comerços que hi participin en diferents camps com ara l’estratègia de comunicació i màrqueting i la diversificació dels canals de venda online i offline, a més de millorar la seva presència a internet i la digitalització dels processos interns. Inicialment el projecte arrencarà amb una trentena de negocis. Aquells comerciants que hi estiguin interessats es poden posar en contacte amb la Mancomunitat de la Conca d’Òdena a través del correu comerc@micod.cat.

La Mancomunitat establirà aliances amb entitats i actors socioeconòmics del comerç i l’hostaleria de la Conca per validar totes les accions previstes i poder recollir propostes i demandes que el sector pugui anar plantejant en cada moment al llarg del projecte. A banda, es destinarà una part del pressupost a finançar, com a mínim, quatre projectes provinents de les diferents entitats de comerç de la Conca.

La Diputació ha concedit aquest ajut per l’excepcionalitat provocada pel confinament perimetral de l’any passat, que va pràcticament paralitzar l’activitat econòmica i l’economia local. També s’ha tingut en compte la unitat política que representa la pròpia MICOD, que va assumir competències en matèria de comerç que no havia tingut mai abans per tal de poder canalitzar les accions conjuntes sorgides dels 7 municipis de la conca d’Òdena que, a través dels seus alcaldes, van treballar conjuntament des del primer moment per pal·liar els efectes del confinament i buscar solucions conjuntes per a la reconstrucció després de l’emergència sanitària.