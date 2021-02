Un total de 147 dones han estat ateses al llarg de l’any 2020 pel Servei d’Informació i Atenció a les dones (SIAD) de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena, un servei per a dones que ofereix informació, orientació i assessorament en els àmbits laboral, social, personal, familiar o d’altres. El perfil de dones que recorren a aquest servei tenen generalment entre 30 i 65 anys, estudis primaris o secundaris i són majoritàriament de nacionalitat espanyola.

Durant l’any 2020, els principals motius de consulta han estat els relacionats amb el malestar emocional de les dones (gairebé el 60%), molt per davant de les consultes relacionades amb els processos de separació i les custòdies de fills/es que acostumava a ser l’àmbit de demanda més habitual. La situació de confinament i la crisi derivada de la pandèmia, doncs, són les causants del malestar, l’angoixa i els estats depressius que ha portat la majoria de dones a demanar ajudar al servei SIAD. El canvi de tendència també s’explica pel fet que durant el 2020 algunes dones no s’hagin pogut plantejar separacions i divorcis per la impossibilitat de prendre decisions i poder-les portar a terme en un context de confinament i pandèmia. Altres motius de consulta de les usuàries del servei han estat processos de dol, situacions de violència i problemes a la unitat familiar.

El Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) dóna cobertura a totes les dones dels municipis d’Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, Òdena, la Pobla de Claramunt, Jorba i Castellolí, ajuntaments integrants de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena. Es tracta d’un servei públic, gratuït i confidencial que gestiona l’entitat Dones amb Empenta. Els SIAD ofereixen un espai d’acollida i de referència per a les dones, informen sobre els diversos recursos comunitaris, públics i privats relacionats amb aspectes sanitaris, socials, laborals o legals, acompanyen i orienten a les dones per donar resposta a les seves necessitats, ofereixen assessorament jurídic i prevenen i detecten situacions de violència masclista.

El servei compta amb punts d’atenció a tots els municipis de la Mancomunitat amb un equip interdisciplinari format per una educadora social, una psicòloga i una advocada. A més s’ofereix un servei d’atenció telefònica personalitzada i la possibilitat de contactar a través de Telegram. Durant els mesos de confinament, entre el 12 de març i el 30 de juny de 2020, el servei va atendre les consultes de manera telefònica o telemàtica.

Des que va néixer ara fa deu anys, el SIAD MICOD s’ha consolidat com una porta d’entrada de dones que necessiten ajuda per múltiples motius. Tant el nombre de dones ateses com les atencions realitzades s’ha anat mantenint bastant estable al llarg dels últims cinc anys.

Les dones ateses durant el confinament fan una bona valoració de l’acompanyament que van rebre, tant durant el tancament com després, treballant l’angoixa per situacions que ja estaven vivint i que es van veure agreujades per la pandèmia. A totes les dones a les quals es va atendre telefònicament durant el confinament se’ls va oferir la possibilitat de continuar amb l’atenció presencial un cop tornada a la nova normalitat i gairebé totes van acceptar aquesta possibilitat.

Es pot contactar amb el SIAD a través del telèfon 636 365 631 (trucada o Telegram) o bé mitjançant el correu electrònic siad@micod.cat.