La Micod forma els equips de govern de la Conca d’Òdena per incorporar la mirada de gènere

Els càrrecs electes dels set municipis que formen la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena (MICOD) han rebut aquest dimarts una sessió formativa per afavorir la transversalitat de gènere en l’acció municipal. Aquesta acció s’emmarca en l’eix número 1 del Pla d’Igualtat de la MICOD “Impuls i transversalització de les polítiques de gènere” presentat el passat mes de març.

La formació ha constat d’una càpsula de quatre hores que proporciona les claus per a la implementació de les polítiques transversals de gènere. Per això, s’ha fet una introducció a la perspectiva de gènere i les polítiques d’igualtat en l’àmbit municipal, s’han proporcionat coneixements amb perspectiva de gènere bàsics a electes locals, i s’han donat eines a totes les regidories per incorporar la mirada de gènere en els seus àmbits de treball. L’objectiu de la MICOD amb aquesta formació és poder afavorir la transversalitat de gènere en l’acció municipal i acompanyar el lideratge de les dones a través de la capacitació especialitzada en polítiques de gènere.

La sessió formativa també ha comptat amb la participació d’alguns càrrecs tècnics i ha anat a càrrec de la formadora Blanca Moreno, de la consultoria MIT. L’acció s’ha organitzat des de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena conjuntament amb la Diputació de Barcelona, qui en fa el finançament.

El Pla d’Igualtat de Gènere de la MICOD

El tercer Pla d’Igualtat de Gènere 2023-2028 de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena es va presentar el passat mes de març i vol ser una eina per vetllar pels drets i dignitat de la ciutadania del territori i impulsar la igualtat entre persones, i posa la mirada en les cures i en els àmbits més feminitzats. Si bé els dos plans anteriors (elaborats el 2010 i el 2016) feien molt èmfasi en la transversalitat, en aquest tercer es posa el focus en altres àmbits on és molt important invertir en recursos.

El Pla recull 8 accions per impulsar i coordinar les polítiques de gènere, 15 accions per erradicar les violències masclistes i LGBTIfòbiques, 12 accions per impulsar els projectes coeducadors als centres educatius i visibilitzar la producció cultural de les dones i del col·lectiu LGTBI, 12 accions per promoure la implementació de polítiques d’igualtat de gènere en empreses i afavorir la participació política de les dones i del col·lectiu LGTBI, i 10 accions per implementar una política urbanística amb perspectiva de gènere i fomentar la pràctica d’esport en les dones per millorar la seva qualitat de vida.