La MICOD fa balanç del primer aniversari del tancament perimetral

Ara fa un any, els municipis que formen part de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena (MICOD) van haver d’afrontar una situació inesperada i altament complexa de gestionar: un tancament perimetral. La decisió va marcar un abans i un després al si de la MICOD, que ara fa balanç del que van suposar per la institució aquelles setmanes crítiques.

Des de la Mancoumintat expliquen que “els alcaldes van tenir clar que s’havia de treballar conjuntament, i van reunir-se i comparèixer diàriament mentre va durar el tancament perimetral per comunicar, amb transparència, tota la informació veraç de què disposaven. Totes les decisions que es van prendre van ser fruit del consens i partint del fet que calia prioritzar la salut de les persones i protegir els col·lectius més vulnerables, i que això havia de ser compatible amb mantenir l’activitat econòmica tant com fos possible”.

Un any després, des de la MICOD es vol agrair a la ciutadania de la Conca d’Òdena que hagués respost de manera exemplar i amb fermesa, solidaritat i responsabilitat. “És precisament gràcies a l’actitud de la ciutadania i dels seus representants que una situació que hauria pogut estigmatitzar la Conca d’Òdena es va acabar convertint en un exemple de superació per a la resta del país”, comenten.

Els fruits de la feina feta

Des del primer moment de confinament la feina de la MICOD es va centrar en aconseguir recursos de les administracions per fer front a la situació de la pandèmia.

D’entrada es va prioritzar atendre la situació sociosanitària, garantint l’abastiment de mascaretes i l’atenció a les persones vulnerables. Moltes d’aquestes accions es van fer en coordinació amb Creu Roja Catalunya.

El 22 de març de 2020 la MICOD va posar en marxa el portal Conca Connectada perquè les empreses confinades poguessin proveir-se entre elles i compensar, així, la limitació de l’entrada de mercaderies al perímetre. La resposta va ser immediata i 130 empreses s’hi van subscriure com a usuàries.

D’altra banda, la MICOD va obtenir i gestionar ajuts per als col·lectius més perjudicats pel tancament. Al mes de juliol signava amb el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat de Catalunya un conveni d’un milió i mig d’euros per a la reactivació del Comerç de la Conca. Dos terços d’aquest ajut –un milió d’euros- es van destinar a ajuts directes pels establiments de comerç i restauració; en total se’n van beneficiar 780 establiments. El mig milió restant es va destinar a diversos projectes, com ara la creació del portal concacomerç.cat per aquells negocis que no tenien plataforma de venda online –s’hi van registrar 266 comerços dels diferents municipis de la Conca d’Òdena-. També es van dur a terme diverses campanyes de sensibilització perquè la ciutadania apostés per la compra local, com “Jo compro a casa” o “Vens i vinc” de suport a la restauració. Finalment es va destinar 82 mil euros a entitats de comerç, i 317 mil als Ajuntaments per dur a terme projectes de dinamització del comerç municipal.

Fruit del treball conjunt dels set municipis, a finals d’any el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través del SOC, va presentar un Pla de Xoc per a la Conca d’Òdena amb un pressupost d’1 milió d’euros per a subvencionar projectes ocupacionals i de foment de l’activitat econòmica a la Conca, concretament als municipis d’Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Òdena, per l’especial afectació econòmica que van patir amb el tancament perimetral del març i l’abril.

D’altra banda, des de la MICOD també es va impulsar la creació de l’Aliança per la Conca, que va tenir lloc el mes d’abril de 2020. Es tracta d’una iniciativa que agrupa els set ajuntaments de la Mancomunitat i una quinzena d’agents socioeconòmics del territori. L’ens treballa per abordar conjuntament els reptes de la Conca i es reuneix amb periodicitat per impulsar iniciatives i debatre aspectes d’interès comú, com per exemple el projecte de Pla Director urbanístic d’activitat econòmica de la Conca d’Òdena, que té un ampli consens dins de l’Aliança per la Conca. Així doncs, “tan la pròpia Aliança com l’hàbit de treballar de manera conjunta i consensuada és un dels aprenentatges adquirits que la MICOD creu que perduraran passada la pandèmia”, expliquen des de l’ens.

Finalment, des de la MICOD s’alerta que, “tot i que amb el pla de vacunació se superarà l’emergència sanitària, hi haurà encara molta feina per abordar les conseqüències socials i econòmiques de la pandèmia, i caldrà seguir treballant amb unitat com s’ha fet aquest darrer any i canalitzant tots els ajuts que es puguin aconseguir de les diverses administracions”. En aquest sentit, per aquest 2021 la MICOD ha signat amb la Diputació de Barcelona un Pla de reactivació per a la Conca d’Òdena, que inclou ajuts per al comerç per valor de 250 mil euros, entre d’altres actuacions.