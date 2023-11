La MICOD engega els cursos gratuïts de soldadura i d’instal·lacions de plaques solars

La Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena (MICOD) ha obert les inscripcions per als dos cursos gratuïts de muntatge i manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques i de soldadura, uns oficis que actualment tenen molta demanda a la Conca d’Òdena i les empreses requereixen professionals formats. Es tracta de dues formacions que, juntament amb la d’instal·lacions d’aerotèrmia iniciada el mes passat, formen part del programa Conca Industrial 4.0 per facilitar la inserció laboral i millorar l’ocupabilitat de les persones aturades a la Conca en el sector industrial, especialment joves i dones.

El curs de soldadura tindrà lloc a Ig-nova, té una durada de 160 hores, s’iniciarà a finals de gener fins a principis de març i els alumnes treballaran una formació genèrica de soldadura, de materials fèrrics i del sector del metall. A més, als alumnes se’ls dissenyarà un itinerari personalitzat per trobar feina, i també rebran formació en el mòdul de “coneixença de les competències per facilitar les oportunitats laborals” per dotar-los de recursos per a poder millorar l’autoconfiança de cara a les entrevistes. El curs inclou la formació en prevenció de riscos laborals al sector del metall i de treballs en alçada.

Pel que fa el curs de muntatge i manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques, s’iniciarà a finals de febrer fins a mitjans de maig i té una durada de 260 hores. Els alumnes aprendran el replantejament, muntatge i manteniment d’instal·lacions solars i també se’ls farà un acompanyament en la seva inserció laboral. Aquest curs es farà a l’empresa Saltoki d’Igualada.

Els cursos són gratuïts i s’hi poden inscriure totes les persones empadronades a un dels set municipis de la Conca d’Òdena (Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, Òdena, La Pobla de Claramunt, Jorba i Castellolí), amb un nivell d’estudis d’ESO o equivalent i en situació d’atur. Es donarà prioritat a la motivació, actituds i aptituds de les persones i també es prioritzarà la inscripció de dones a la formació com a mesura per començar a revertir la masculinització del sector industrial. Les persones interessades poden omplir el formulari disponible a la web www.micod.cat/.

Conca Industrial 4.0

El Programa Conca Industrial 4.0, organitzat per la MICOD i subvencionat per la Diputació de Barcelona està en marxa des del 2020 per ajudar al sector industrial de la Conca d’Òdena a incorporar personal amb el perfil d’aprenent qualificat. Aquest programa, que ja arriba a la tercera edició, vol promoure la competitivitat de les indústries i donar resposta a les seves necessitats tot capacitant a les persones aturades joves, futures treballadores, perquè es puguin dedicar als diferents sectors industrials del territori, que suposen un volum molt important d’empreses, llocs de treball i facturació.