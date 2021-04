La MICOD edita una guia de contes amb mirada feminista

Coincidint amb la festa de Sant Jordi i Santa Jordina, l’Àrea d’Igualtat de gènere i LGTBI de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena, amb la col·laboració de les Biblioteques municipals, ha editat la Guia de contes amb mirada feminista, que recull més d’una vuitantena de llibres per a infants i adolescents, tots ells disponibles a les biblioteques de la Conca d’Òdena.

Es tracta d’una eina per a famílies i personal educador perquè coneguin contes que transmeten valors feministes com l’equitat, la coresponsabilitat, la revisió d’estereotips de gènere, la prevenció dels masclismes, la mirada LGTBI o la visibilització de les aportacions de les dones. La guia també incorpora eines per analitzar els contes des de la mirada de gènere i propostes per a canviar les històries tradicionals i sexistes dels contes de tota la vida. La Guia es podrà trobar a les biblioteques municipals, biblioteques escolars, ludoteques i centres oberts de la Conca d’Òdena. També es pot descarregar a la pàgina web micod.cat.

Alguns dels títols que recull la guia són “Pioneres: dones catalanes que han obert camí” de Maria Mercè Roca i Anna Grimal o “El meu pare és mestressa de casa” de Sílvia Ugido, adreçats a nens i nenes de 7 a 10 anys, d’altres com “Contes de bona nit per a nenes rebels” d’Elena Favilli i Francesca Cavallo o “Erase una vez dos princesas” adreçats a infants a partir d’onze anys, i també biografies adaptades al públic juvenil de figures com Agatha Christie, Anne Frank, Jane Goodall, Marie Curie o Rosa Parks.

Els contes són una eina educativa i de socialització i transmeten valors. Des de la primera infància ens expliquen històries i aventures que, a part d’ensenyar una llengua, transmeten valors educatius molt importants per a la socialització. La guia ajudarà a ser conscients dels estereotips que podem transmetre i que són generadors de rols normatius que acaben sent excloents i discriminatoris.

La proposta de la guia de contes feministes va acompanyada de 15 sessions de contes feministes a les llars d’infants de la Conca d’Òdena. La Mancomunitat de la Conca d’Òdena s’ha coordinat amb totes les llars d’infants municipals que, durant la setmana de celebració de la festa dels llibres, els contes i les roses, aproparà 15 sessions a un total d’11 llars d’infants, arribant així a infants dels 7 municipis mancomunats.

Aquesta acció s’emmarca en el Programa de Coeducació de la Mancomunitat, que es porta a terme anualment a tots els centres educatius de la Mancomunitat en forma de tallers per a treballar la igualtat de gènere i la prevenció de violències masclistes.

La Guia de contes amb midada feminista ha estat coordinada i editada per la Mancomunitat de la Conca d’Òdena, i hi han participat la Biblioteca Central d’Igualada, la Biblioteca de Vilanova del camí, la Biblioteca Mont-àgora de Santa Margarida de Montbui, l’Atzavara d’Òdena, la Biblioteca Mossèn Cinto Verdaguer de La Pobla de Claramunt i el Bibliobús Montserrat de la Diputació de Barcelona. La iniciativa ha rebut el suport tant de la Diputació de Barcelona com de l’Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya.