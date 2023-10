La Mancomunitat presenta al Saló de l’Ocupació de Barcelona un projecte per incorporar dones a la indústria

La Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena (MICOD) ha participat en una xerrada al Saló de l’Ocupació, que es va celebrar el passat 4 i 5 d’octubre al recinte de Montjuïc a Barcelona. Sota el nom “Coneixes les formacions d’oficis segregats?”, la coordinadora de la MICOD, Raquel Serra i Martorell, va explicar un cas d’èxit: el projecte Conca Industrial 4.0 i les accions que fa la Mancomunitat per incorporar dones en sectors industrials, on la presència femenina és molt baixa.

En el marc del programa Conca Industrial 4.0, subvencionat per la Diputació de Barcelona, la Mancomunitat de la Conca d’Òdena treballa des de l’any 2020 per ajudar al sector industrial de la Conca d’Òdena a incorporar personal amb el perfil d’aprenent qualificat. Aquest programa, que ja passa per la tercera edició, promou la competitivitat de les indústries i dona resposta a les seves necessitats tot capacitant a les persones joves, futures treballadores, perquè es puguin dedicar als diferents sectors industrials del territori, que suposen un volum molt important d’empreses, llocs de treball i facturació.

La feina de la Mancomunitat se centra especial en afavorir la incorporació de la dona, i ho fa de manera transversal i des de diferents àrees. L’àrea d’Igualtat, per exemple, porta a terme un programa de coeducació als centres educatius de la Conca d’Òdena que té, entre molts altres objectius, despertar vocacions entre les noies de professions que tradicionalment han estat associades als nois.

Inscripcions obertes per al curs d’aerotèrmia

La formació gratuïta sobre muntatge d’instal·lacions d’aerotèrmia manté les inscripcions obertes. L’objectiu del curs és facilitar la inserció laboral i millorar l’ocupabilitat de les persones aturades a la Conca en el sector industrial, especialment de joves i dones.

L’alumnat aprendrà a realitzar el muntatge i el manteniment de sistemes d’aerotèrmia segons els seus principis tècnics i la termodinàmica, així com les operacions necessàries per aplicar l’energia de l’aire a la climatització, amb les mesures de seguretat i qualitat adients. És una formació de 130 hores que inclouen les sessions teòriques i pràctiques dels diferents mòduls, i a part, s’hi sumen les hores del mòdul d’intel·ligència emocional i pràctiques no remunerades en empreses del territori.

Aquestes 130 hores estaran dividides en cinc mòduls diferents: Introducció a l’aerotèrmia, electricitat, aerotèrmia, instal·lacions d’aerotèrmia aplicables a la climatització i nivell bàsic de prevenció de riscos laborals. Les classes teòriques es duran a terme a la seu de la Fundació Saltoki a Igualada, es realitzaran de dilluns a divendres de 08:00h a 13:00h, des de finals d’octubre i fins al mes de desembre d’enguany. El curs inclou pràctiques no laborals en empreses del sector industrial del territori.

El curs és gratuït i s’hi poden inscriure totes les persones en situació d’atur empadronades a un dels set municipis de la Conca d’Òdena (Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, Òdena, La Pobla de Claramunt, Jorba i Castellolí), que compleixin com a mínim un dels requisits següents: certificat de professionalitat de Nivell 2 de la família professional d’instal·lació i manteniment de l’àrea professional fred i climatització; Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) de la família professional d’instal·lació i manteniment; o experiència professional (només en el cas de no posseir la titulació o acreditació exigida, es requereix 1 any d’experiència en muntatge o manteniment d’instal·lacions de climatització i/o calor). Les persones interessades poden omplir el formulari disponible a la web www.micod.cat.