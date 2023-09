La Mancomunitat fa treballs de manteniment del camí fluvial de la Riera d’Òdena

Des d’aquest estiu la Mancomunitat de la Conca d’Òdena està portant a terme treballs de manteniment del camí fluvial de la Riera d’Òdena. Els treballs es faran de manera periòdica amb l’objectiu de netejar i conservar l’espai, i els executa l’empresa igualadina d’economia social Àuria Grup.

Aquesta actuació consisteix en la retirada d’arbres caiguts, desbrossada, plantació, arrabassament de soques, substitució de travessers de fusta malmesos o el repintat de grafits. També es realitza la neteja de reixes de desguàs i d’embornal en el clavegueram i la reposició de pany de paviment de sauló i de formigó, entre d’altres tasques. Amb l’objectiu de conservar aquest camí de 7,28km de llargada, setmanalment hi haurà una neteja de l’entorn.

La MICOD ha adjudicat el servei a Àuria Grup, una empresa social amb seu a Igualada que treballa amb persones amb discapacitat. El cost anual de l’actuació és de 12.100 euros. Es tracta d’un nou servei mancomunat, com els que ja ofereix la Mancomunitat de recollida de gossos o vehicles, en aquest cas finançat pels ajuntaments d’Igualada i Òdena.

El camí fluvial de la riera d’Òdena

El camí fluvial de la riera d’Òdena es va inaugurar ara fa un any i mig, al febrer de l’any 2022. El camí és transitable a peu, en bicicleta, a cavall o bé en altres mitjans no motoritzats i permet anar caminant des del nucli urbà d’Òdena fins a Igualada seguint el traç de la Riera d’Òdena.

L’obra va servir per recuperar i millorar l’hàbitat natural de la ribera i el conjunt de l’espai fluvial i obrir-lo a la ciutadania perquè els vianants puguin descobrir elements d’interès geològic com els xaragalls de margues blaves, elements d’interès paisatgístic com les vistes panoràmiques del Puig Aguilera o els conreus agrícoles de secà a l’entorn del paratge El Coto, i elements d’interès cultural i arquitectònic com el Castell d’Òdena o el Cementiri Nou d’Igualada.