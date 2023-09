La Mancomunitat de la Conca d’Òdena fa oficial la nova junta de govern

Tot i que des d’abans de l’estiu ja havia començat a treballar, la nova Junta general de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena (MICOD) s’ha constituït formalment aquest passat mes d’agost, incorporant els nous alcaldes i regidors sorgits de les eleccions municipals celebrades el mes de maig.

Assumeix de nou la presidència de l’associació l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, i estarà acompanyat a les vicepresidències de l’alcaldessa de Vilanova del Camí, Noemí Trucharte; l’alcalde de Montbui, Jesús Miguel Juárez; i l’alcaldessa de Jorba, Pilar Queralt. En la seva intervenció com a nou president, Marc Castells va exposar els principals eixos de treball de la MICOD per als propers anys: el desenvolupament dels polígons industrials previstos al PDUAECO, accions per reaprofitar les aigües freàtiques, la neteja i recuperació del riu Anoia, i la creació de la Via Blava de la Riera de Castellolí, entre d’altres.

Els darrers quatre anys la MICOD ha rebut recursos de la Diputació de Barcelona que li han permès tirar endavant projectes de digitalització del comerç i de suport a l’àmbit industrial, entre d’altres.

En aquest proper mandat es preveu obtenir nous recursos per seguir impulsant projectes clau per al territori, donant prioritat a les accions que recull el Pla d’Acció de l’Agenda Urbana de la Conca d’Òdena, aprovat l’any passat, en els àmbits de territori, cohesió social i qualitat de vida i que van alineades amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 per tal de garantir un futur més sostenible des de l’àmbit de la Conca.

Des de fa més de vint anys, la Mancomunitat suma els esforços i recursos dels seus municipis per prestar serveis a la ciutadania de manera coordinada en matèries com la formació i la inserció laboral, la igualtat de gènere, el suport al comerç local, la captació d’inversions i nova indústria, i la creació i manteniment de parcs fluvials, a més de donar serveis mancomunats com ara la recollida d’animals domèstics o la retirada de vehicles abandonats, entre d’altres.