La MICOD crida a “transformar la mirada” amb motiu del Dia Internacional contra la LGTBIFòbia

El 17 de maig és el Dia Internacional contra la LGTBIfòbia, una de les dates assenyalades al calendari per la reivindicació dels drets de les persones LGTBI. Arreu del món es fan actes de sensibilització, prevenció i denúncia contra l’homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia, la transfòbia i la interfòbia. A la Conca d’Òdena, les regidories d’igualtat i LGTBI dels municipis conviden a participar a una dotzena d’actes gratuïts des del 14 de maig fins el 4 de juny amb l’eslògan “Transforma la mirada”, organitzats des de la Mancomunitat i també de forma transversal des de diversos departaments dels ajuntaments de la Conca.

A més de la hissada de la bandera de l’arc de Sant Martí als ajuntaments de la Conca i de la recomanació de bibliografia LGTBI a les biblioteques municipals, tothom qui ho vulgui pot visitar aquest divendres dia 14 a la tarda a la plaça de l’Ajuntament de La Pobla de Claramunt la caravana pedagògica Sextruck amb informació sobre sexualitat, afectivitat i feminismes. Dilluns dia 17 l’Ajuntament d’Igualada ha preparat un Trivial Stories, un concurs en línia per aprendre més sobre la lluita LGTIBQ+, i el Consell Comarcal de l’Anoia ha organitzat el Cinefòrum del documental En/Femme d’Alba Barbé i Serra, a les 19h via Zoom. El dimecres 19 de maig l’Ajuntament de Montbui convoca a participar a l’acció de pintades “Contra la LGTBIFÒBIA donem color a Montbui”.



D’entre la dotzena d’actes, s’han organitzat tres tallers adreçats al jovent: el dijous 20 de maig es farà un Taller sobre Sexisme a les cançons, on s’analitzaran algunes de les cançons més escoltades pel jovent que contribueixen a la perpetuació d’estereotips de gènere i a la justificació de la violència, i el dimarts 1 de juny es farà el taller “Diversitat sexual. I a tu qui t’agrada?” per potenciar el respecte i la comprensió de la diversitat. Ambdós tallers estan organitzats per la Mancomunitat de la Conca d’Òdena i els departaments de Joventut dels Ajuntaments i els durà a terme l’entitat Dones amb empenta. Finalment, el divendres 4 de juny es farà a Cal Badia un Taller d’autodefensa feminista per a dones, lesbianes, trans* organitzat per l’Ajuntament d’Igualada.

Paral·lelament, a la sala d’actes de la Biblioteca Atzavara d’Òdena es podrà veure del 17 al 26 de maig l’exposició “Barcelona Stonewall. Un viatge d’anada i tornada” sobre els orígens del moviment LGTBI a l’emblemàtic local Stonewall Inn de la ciutat de Nova York, una exposició comissariada pel centre LGTB de Barcelona.

A banda, es faran altres activitats com ara jornades de formació sobre les comissions del protocol d’atenció i prevenció d’assetjament sexual en l’àmbit laboral dels Ajuntaments de la MICOD o bé la presentació del servei SAI LGTBI Igualada per atendre i informar les persones que necessitin un cop de mà.

Els actes han estat coordinats per la Mancomunitat i organitzats pels ajuntaments de la Conca d’Òdena, per la Kaserna d’Igualada, l’Espai Jove Can Muscons de Vilanova del Camí, l’espai Mont Jove de Montbui, el Cau Jove de La Pobla de Claramunt, les biblioteques municipals, el Consell Comarcal de l’Anoia i La cooperativa, amb el suport de la Diputació de Barcelona i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. Podeu trobar la informació completa sobre els actes i com inscriure-s’hi a la pàgina web micod.cat.