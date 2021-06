La Mancomunitat de la Conca d’Òdena aposta per la indústria del packaging

L’aliança dels set Ajuntaments de la Conca d’Òdena segueix donant fruits. La Diputació de Barcelona ha aprovat el projecte Conca Tech presentat per la Mancomunitat de la Conca d’Òdena (MICOD) al programa “Treball Talent i Tecnologia”, fet que suposa una inversió de 204 mil euros per ajudar la indústria de la Conca d’Òdena a crear llocs de treball gràcies a la transformació digital.

El programa serà liderat i coordinat per la MICOD, que gestionarà el total de dotació econòmica que han rebut els set ajuntaments, i s’allargarà fins al desembre del 2022. Conca Tech formarà en tecnologia els treballadors i empreses de la Conca en una cadena de valor que es considera prioritària al territori: el packaging.

La tecnologia i la digitalització ja eren necessàries abans de la pandèmia, però el confinament l’ha accelerat de forma inesperada, fins al punt que les organitzacions s’han vist forçades a fer la transició digital per poder tirar endavant la seva pròpia activitat interna i també per poder tractar amb tercers (proveïdors, clients i potencials clients). És per això que la Diputació de Barcelona ha creat el programa “Treball Talent i Tecnologia” (TTT), que forma part del pla de xoc impulsat arran de la crisi provocada per la pandèmia, i que servirà per disminuir la bretxa tecnològica de les persones, millorar les seves oportunitats de trobar feina i facilitar-ne la inserció laboral.

Per tal d’escollir a quin sector industrial se centraria el projecte Conca Tech, l’Ajuntament d’Igualada va encarregar l’elaboració d’un mapa del teixit empresarial de la comarca de l’Anoia per cadenes de valor, estudiant i analitzant la realitat empresarial del territori. De l’estudi en va sortir la cadena de valor en què se centrarà aquest projecte: el sector del packaging i les arts gràfiques de gran consum, un dels principals negocis de la comarca de l’Anoia. Es calcula que aquest sector és el sisè més important en nombre d’empreses i ocupació i el setè en facturació de la Conca d’Òdena. Aquí es concentren un bon nombre d’empreses relacionades amb l’embalatge, el packaging o envasos i d’altres empreses relacionades, com ara les d’impressió digital i etiquetes. La majoria d’empreses treballen pels segments de gran consum (farmàcia, cosmètica, alimentació, drogueria, etc.) i una part significativa d’aquestes empreses són de producte propi, ja que encara que dissenyin i produeixin envasos a mida per un client, les empreses són propietàries de la tecnologia de producte i del procés, i ofereixen una solució integral.

El programa Treball Talent i Tecnologia arriba a tots els municipis de la província de Barcelona amb una dotació de 10 milions d’euros però, en el cas de la Conca d’Òdena, els alcaldes d’Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, Òdena, La Pobla de Claramunt, Jorba i Castellolí han decidit unificar l’ajut i canalitzar-lo a través de la Mancomunitat per poder donar continuïtat al projecte de formació ocupacional que ja té en marxa la MICOD, amb una clara aposta per la indústria, ja sigui metal·lúrgica, tèxtil o, en aquest cas, de l’embalatge. A més, està provat que la suma de tots els imports augmenta significativament les accions que es poden portar a terme, potenciant l’impacte positiu en el teixit productiu i l’ocupació de la Conca d’Òdena.

Una de les primeres accions del projecte, que arrencarà en els propers dies, és la contractació d’una empresa externa que farà l’anàlisi i diagnosi de la cadena de valor escollida. Això servirà per identificar els reptes d’aquesta cadena de valor i, d’aquí, es desprendran tot un seguit d’actuacions que hauran d’executar-se abans de finalitzar l’any 2022.