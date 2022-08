La Llosa del Cavall, la garantia de l’abastament d’aigua per Igualada

L’any 1926 el General Vives, en la seva coneguda conferència, ja advertia que els dos reptes principals pel futur d’Igualada eren el desenvolupament del tren i l’abastiment per garantir l’aigua. Del primer ja en parlarem un altre dia, avui toca parlar de l’aigua.

El repte històric de garantir el subministrament d’aigua per sempre més a la nostra ciutat es va completar després de molts esforços per part del govern de Junts per Igualada el dia 29 de desembre de 2019 quan el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, acompanyats dels representants de l’ACA i d´ATLL i d’altres autoritats inauguraven l’arribada de l’aigua des de l’embassament de la Llosa del Cavall fins a la nostra ciutat.

Així doncs, des de l’1 de gener del 2020, Igualada està connectada a la Llosa del Cavall i al sistema d’aigües Ter-Llobregat, avançant-se a garantir l’abastament d’aigua amb una infraestructura estratègica. La visió de tenir els deures fets, d’haver invertit molts esforços els darrers anys, ens permet tenir la ciutat preparada amb 3 objectius importants: en primer lloc, la millora de la qualitat de l’aigua de la ciutat (l’aigua del pantà de la Llosa té menys calç i, per tant, no és tan dura); en segon lloc, una important millora mediambiental i en la futura sostenibilitat de l’aqüífer, ja que Igualada redueix la necessitat d’aigua del mateix i d’aquesta manera en mitiga la sobreexplotació; i en tercer lloc, una triple protecció contra sequera a Igualada degut que ara podem abastir-nos d’aigua de l’aqüífer Carme-Capellades, de la Llosa del cavall i també del sistema Ter-Llobregat. Tres fonts independents d’aigua que n’asseguren el subministrament per sempre.

Fins fa dos anys, Igualada s’abastia de l’aqüífer ja esmentat, una gran extensió d’aigua subterrània que es troba sota els termes municipals de La Llacuna, Carme i Capellades. Aquest aqüífer es nodreix exclusivament d’aigua també freàtica, que és aquella que va pel subsòl i no prové de cap font ni riu sinó directament de la pluja. Aquesta és la fragilitat d’un aqüífer: si no plou, no s’omple. A més, actualment el consum que se’n fa del mateix, per part de poblacions i indústries, és a curt termini insostenible. Caldria un gest de corresponsabilitat de la resta de municipis que es nodreixen de l’aqüífer, en la mateixa direcció, i de l’ACA com administració competent.

A partir del 1 de Gener 2020 Igualada es nodria principalment d’aigua de l’aqüífer i, secundàriament, de la Llosa del cavall. Des del passat mes de maig d’enguany, hem modificat els percentatges d’abastament, abastint-nos majoritàriament de l’aigua de la Llosa del Cavall, garantint que aquest bé escàs que és l’aigua no sigui un problema greu per als nostres ciutadans, alhora permetent que l’aqüífer pugui recuperar-se de la greu situació per la que passa.

Europa està vivint un estiu molt dur d’altes temperatures i sequera. Malauradament, i degut al canvi climàtic, aquests episodis de manca de pluges seran cada vegada més freqüents. La preservació de l’aqüífer, per motius socials i mediambientals, fa temps que és una prioritat de l’equip de govern municipal de Junts Per Igualada. Projectes com la connexió a la Llosa del Cavall requereixen d’esforç, coneixement dels reptes de futur i sobretot d’una mirada a llarg termini. Per acabar, una crida a la responsabilitat: l’aigua estarà garantida però del bon ús que en fem n’hem de ser tots partícips.

Des de Junts per Igualada, amb l’alcalde Castells al capdavant, tenim molt clar quins són els reptes de futur d’Igualada i amb l’aigua hem demostrat la capacitat de saber-los resoldre.