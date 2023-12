La Lliga de Capellades, guardonada als Premis Ateneus

Publicitat

Dimarts 12 de desembre, es va celebrar a la Fabra i Coats – Fàbrica de Creació la 34a Gala dels Premis Ateneus, en la qual es van lliurar 12 premis corresponents a 5 categories, a més del Premi Honorífic a la Corporació Catalana De Mitjans Audiovisuals (CMMA) com a reconeixement per la seva vocació de servei públic a tot el territori català i per tenir en compte l’essencialitat de les associacions socioculturals catalanes, especialment dels ateneus.

El president de la Federació d’Ateneus, Pep Morella, va obrir la gala felicitant a tots els ateneus que han presentat candidatura enguany, encoratjant també a tots aquells que no havien participat, ja que “podem fer projectes modestos, però en l’associacionisme no hi ha cap projecte petit, si ha remogut, com a mínim, el pensament d’una persona”.

La 34a edició ha comptat amb una participació de 86 candidatures d’un total de 68 entitats, en una convocatòria que ha apostat especialment en el reconeixement de la participació juvenil a les entitats.

La Lliga de Capellades va rebre el Primer Premi a la Comunicació, per un projecte dissenyat i treballat per la companya de junta Anna Font, en col·laboració de l’equip i en nom de l’entitat. Es tracta d’un projecte que engloba tots els objectius i accions que s’han dut a terme en el Pla de Comunicació 2022- 2023; un pla global i transversal, que ha tingut en compte l’estratègia general de La Lliga i tots els aspectes comunicatius d’aquesta. Un projecte gestionat íntegrament per persones voluntàries, amb una comissió que ha integrat la comunicació dins del funcionament ordinari de l’entitat

