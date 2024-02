La llar d’infants Avió de Paper d’Òdena obre una nova línia

Publicitat

L’Ajuntament d’Òdena ha obert des d’aquest dilluns 12 de febrer la línia d’Infantil 0 (I0) a la llar d’infants Avió de Paper. D’aquesta manera, tan el nucli com el Pla d’Òdena passen a disposar de places obertes per a infants de 0 a 3 anys, a les dues llars d’infants del municipi, la Llar dels Vailets i l’Avió de Paper.

Es tracta d’una aposta municipal per oferir el servei a totes les franges d’edat, a les dues llars d’infants, davant la present necessitat per part de famílies del municipi. La matrícula és oberta, per tal de facilitar l’accés de les famílies al servei.

Actualment les places de llar d’infants lliures a Òdena són, a la Llar dels Vailets set places disponibles a I0, quatre places disponibles a I1 i actualment I2 està complet.

Pel que fa a l’Avió de Paper, 6 places lliures d’I0, 3 places lliures d’I1 i 6 places lliures I2.

Per fer créixer les llars al municipi, i comunicar els beneficis que les llars rurals d’Òdena i de l’educació en la quotidianitat, ofereixen a les famílies i infants, l’Ajuntament està treballant en una campanya de promoció adreçada a les famílies d’Òdena i a la dels municipis veïns.

