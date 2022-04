La Llacuna suma una nova ruta turística que marida la descoberta del patrimoni

Diumenge 10 d’abril, la Llacuna va estrenar una nova visita guiada a La Llacuna, es tracta d’una visita que combina la descoberta del patrimoni amb els productes més característics del municipi com els embotits, els formatges i els vins elaborats artesanalment per productors del municipi.

D’aquesta manera l’Ajuntament continua apostant per posar en valor els seus actius patrimonials, històrics i ara suma els gastronòmics, per donar a conèixer el municipi i fer arribar més visitants.

De la mà de l’empresa Anoia Patrimoni els participants van maridar el passat històric, el patrimoni i els productes més representatius de la Llacuna. Anoia Patrimoni ho posa ben a l’abast en una visita que inclou també redescobrir la capital dels vins d’altura en una visita i tast únics. La vista compta amb la col·laboració de les empreses: Celler Grapissó, Formatgeria Ancosa i Mallart embotits artesans.

Aquesta visita es repetirà el 12 de juny, 11 de setembre i 13 de novembre a les 12 del migdia. El punt de trobada és l’Oficina d’Informació Turística i Cultural de la Llacuna.

Aquesta nova visita guiada se suma a les que ja es van oferint de manera regular. “La Llacuna emmurallada”, un recorregut per descobrir els secrets d’un dels nuclis amb més encant de la comarca i conèixer l’antic perímetre de muralles, els seus antics portals, les torres que defensaven el poble per acabar al vell centre del municipi a l’excel·lent plaça porxada que és la Plaça Major, presidida per l’església de Santa Maria. Aquestes tenen lloc de manera regular cada tercer dissabte de mes a les 12h. El punt de trobada és l’oficina de Turisme de la Llacuna. També, cada primer diumenge de mes a les 11h es pot gaudir de la visita “Vilademàger, el castell solitari”, en la que els participants recorren el castell que fou el nucli de la Baronia de la Llacuna encapçalada per un dels llinatges més antics i influents de Catalunya: els Cervelló, per descobrir-ne tots els secrets.