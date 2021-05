La Llacuna ofereix tres rutes curtes per ‘Espais per descobrir amb infants’

L’Ajuntament de la Llacuna, amb el suport d’Anoia Turisme i la Diputació de Barcelona, ha engegat el projecte ‘Espais per descobrir amb infants’. La iniciativa ofereix tres rutes properes al nucli de la Llacuna pensades per gaudir en família i per a qui vulgui fer caminades curtes amb infants per paratges, camins i corriols amb interès natural, agrícola i paisatgístic.

L’objectiu del projecte és la descoberta de tres fonts emblemàtiques de l’entorn de la Llacuna: la Font Cuitora, la Font dels Horts i la Font de les Clotes. A cada font hi ha instal·lat un plafó informatiu en què es pot veure una fotografia antiga i un dibuix d’un animal, il·lustrats per Xavier Méndez d’Amorfa, a través del qual s’explica l’entorn i la història de l’espai i una curiositat.

Així per seguir la ruta que porta a la font Cuitora haurem de seguir el dibuix d’una guineu, la guineu Dufa, per fer la ruta que porta a la font de les Clotes seguirem la que es senyalitzada amb una llebre, la Sita, i finalment per seguir la ruta que va a la font dels Horts haurem de seguir el dibuix d’un jabalí, en Glot.

Són tres itineraris tranquils per descobrir amb la mainada l’entorn més proper a la Llacuna i gaudir d’algunes de les fonts més emblemàtiques del municipi.