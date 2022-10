La Llacuna inicia un Consell local d’infants i adolescents

La Llacuna inicia el Consell d’Infants i Adolescents. Es tracta d’un projecte socioeducatiu per desenvolupar un òrgan de participació on els infants i adolescents de 10 a 14 anys que viuen al municipi puguin aportar la seva veu sobre els temes que els preocupen o que els interessa millorar al poble.

Aquesta iniciativa s’impulsa arreu del territori, en base a la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència de Catalunya i està emparada en els drets de tots els infants, reconeguts per les Nacions Unides.

Des de l’Ajuntament consideren que aquest Consell d’Infants és imprescindible escoltar i entendre els interessos, preocupacions, necessitats, i les maneres d’entendre l’entorn dels infants i adolescents per part de l’Ajuntament i donar-los resposta. A més, també es reivindica que els infants i adolescents també són usuaris del poble i no disposen d’espais per dir-hi la seva, fer propostes i participar en els processos de presa de decisió que duen a terme les persones adultes.

En aquest sentit, es vol que els joves es sentin arrelats i vinculats al municipi i això els farà cuidar i respectar més i millor l’entorn, a més de fer-se’n socialment responsables.

El Consell estarà format per tots els infants i adolescents de 10 a 14 anys (nascuts del 2009 al 2013) que viuen al municipi i hi vulguin participar. Un cop s’ha aprovat el Reglament per part de l’Ajuntament, el grup es reunirà un cop al mes.

Per inscriure’s, cal portar el full d’autorització signat a l’Escola, l’Ajuntament o el dia de la primera sessió.