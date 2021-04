La Llacuna inaugura la Plaça 1 d’octubre

El passat dia 3 d’abril es va inaugurar la Plaça 1 d’Octubre a La Llacuna. Tal com varen destacar els intervinents a l’acte; Joan Guasch, Albert Valiente i Jordi Via com a membres del Consell Local, “l’1 d’Octubre de 2017 perviurà en la memòria col·lectiva de La Llacuna i del país com a exemple de la defensa democràtica del dret d’autodeterminació dels pobles. Honorar i recordar aquests fets ha de contribuir que l’1 d’Octubre de 2017 esdevingui un referent de la capacitat de lluita del país, la feta, la que s’està fent i la que haurà de continuar per a seguir avançant en el procés d’emancipació nacional”.

Igualment, es va remarcar la importància de la transversalitat i de la unitat d’acció per tal d’avançar en la construcció de la República “que ja es pot fer en obrir i fer funcionar les nostres activitats diàries i quan ens impliquem en les solucions a les problemàtiques dels nostres pobles”.

Per la seva banda l’alcalde, Josep Parera, també va destacar la mobilització de tothom, qui “cívicament i pacíficament aquell dia van defensar els seus drets i llibertats. L’1 d’octubre el vam fer perquè anàvem junts, confiàvem els uns dels altres, com una gran família”.

Els orígens de la plaça

Aquesta plaça fins ara ha estat coneguda amb el nom de la Font de la Mandra, un nomenclàtor del qual es desconeix el seu origen. S’ha estat investigant i es poden especular dues possibles etimologies. La primera explicaria que el nom de mandra tindria el seu sentit perquè era la font on els més mandrosos decidien anar a buscar l’aigua abans de caminar fins a Cuitora, ja que així s’estalviaven el llarg camí. La segona possibilitat trobaria la raó d’aquest nom en el significat de la paraula mandra en català antic, que vol dir un clos on es reunien els pastors i ramats. Podria ser que aquí, llavors això era les afores del poble, hi hagués pogut haver “una mandra”, i en el seu record s’hagués donat nom a la font que posteriorment s’hi va instal·lar en un moment en el qual encara no hi havia aigua corrent a les cases del poble.

La plaça, amb la nova denominació, vol honorar la mostra de dignitat col·lectiva de la gent del poble que va defensar les urnes des de la seva capacitat d’autoorganització i d’acció no violenta tot i les amenaces i la repressió policial i judicial.