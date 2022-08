La Llacuna inaugura la gespa artificial del camp municipal d’esports La Cuitora

Dissabte 30 de juliol va tenir lloc la inauguració del nou camp de gespa artificial i les millores a tot l’equipament del Camp Municipal d’Esports La Cuitora de la Llacuna.

Es tracta d’una actuació molt esperada que té l’objectiu de donar resposta a la pràctica esportiva del poble amb uns equipaments plenament renovats. A més de la instal·lació de gespa artificial s’ha instal·lat un nou sistema d’enllumenat amb projectors de tecnologia LED per una bona eficiència energètica, també s’ha instal·lat una xarxa de reg per canons i de drenatge que garantiran el bon estat del paviment. També s’han posat noves banquetes, s’han fet treballs de pintura, reparació de tot l’entorn, accessos, entre altres.

Aquestes noves instal·lacions permetran al Club de Futbol La Llacuna, continuar creixent, sobretot en el futbol base, donant l’oportunitat als joves jugadors i jugadores del municipi i voltants de tenir un lloc on poder jugar sense haver de marxar fora. Alhora també serà un nou espai per l’escola Vilademager on realitzar la pràctica esportiva.

A més, la inversió feta en equipament i tecnologia fan del nou camp de la Llacuna, un camp d’excel·lent qualitat i en conseqüent d’atracció per a clubs d’arreu per a dur a terme campus, entrenaments de pretemporada, etc.

L’acte d’inauguració va comptar amb l’assistència i els parlaments institucionals de l’alcalde, Josep Parera, el diputat d’esports de la Diputació de Barcelona, David Escudé, el president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, el president de La Fundació ‘Esport Solidari Internacional, Josep Maldonado, el president del Club Futbol de la Llacuna, Josep M. Albet, el capità del Club Futbol de la Llacuna, Sergi Valiente i Manel Salas, en representació dels veterans del Club Futbol de la Llacuna. Els van acompanyar els regidors de l’Ajuntament de La Llacuna, alcaldes i regidors de municipis veïns, el conseller d’esports del Consell Comarcal, Rafael Galvàn, presidents i membres d’altres clubs de futbol de la comarca i centenars de veïns i veïnes del municipi.

Prèviament als parlaments va tenir lloc la descoberta de la placa institucional i un minut de silenci en record de Josep Gumà, un jugador veterà del CF Llacuna que va traspassar el mateix dia i quan era previst la seva intervenció en l’acte.

L’acte inaugural va finalitzar amb un partit del Legends del CF Llacuna que va iniciar l’alcalde, Josep Parera, amb el servei d’honor.