La Llacuna elabora un Pla d’Emergència i Estalvi davant la Sequera

L’Ajuntament de la Llacuna ha elaborat un Pla d’emergència per Sequera i Estalvi, que estableix les mesures a adoptar per a garantir el proveïment hídric en cas d’una reducció dels recursos.

El Pla d’Emergència i Estalvi és un instrument essencial de planificació que estipula les normatives per a l’ús del domini públic hidràulic i les mesures necessàries per gestionar situacions d’alerta i eventual sequera. Aquest pla té com a objectiu facilitar una transició eficient des de la gestió ordinària cap a situacions crítiques de manca de recursos hídrics, assegurant una gestió sostenible i responsable de l’aigua.

Malgrat no ser obligatori per a municipis de menys de 20.000 habitants, l’Ajuntament de la Llacuna va decidir elaborar aquest pla com a mesura preventiva i de millora en la gestió dels recursos hídrics locals.

Per fer-ho l’Ajuntament ha rebut una subvenció del departament d’Acció climàtica, Alimentació i Agenda rural de la Generalitat de Catalunya, amb un import total de 7.865,00 euros. Per a la seva elaboració, s’ha contractat l’empresa adjudicatària TRANSPARENTA.

Amb la implementació del Pla d’Emergència i Estalvi, l’Ajuntament de la Llacuna reafirma el seu compromís amb la sostenibilitat ambiental i la preparació davant les eventualitats climàtiques, assegurant la disponibilitat continuada d’aigua per a tots els seus llacunencs i llacunenques.