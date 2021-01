La Junta Electoral atorga tots els espais electorals de Junts, al PDeCAT

La Junta Electoral de Zona (JEZ) d’Igualada, que encapçala el jutge Pedro Manuel Izquierdo López-Cepero, ha atorgat al PDeCAT tots els espais electorals que li corresponien inicialment a Junts per Catalunya a la ciutat. La resolució, de divendres al matí, rectifica la inicial de la pròpia JEZ, que repartia a parts iguals els espais per als partits d’Àngels Chacón-Marc Castells i Laura Borràs-Carles Puigdemont. El PDeCAT, però, va presentar un recurs a la decisió i la JEZ li ha donat la raó, perquè entén ara que Junts per Catalunya, partit que ha governat el país i del qual la pròpia Chacón n’era consellera fins fa uns mesos, és en aquestes eleccions un partit “nou” sense representació al Parlament, i, com a tal, no li corresponen espais.

Sembla que no hi ha cap cas igual a Catalunya, únicament hi ha uns fets similars a Tremp, i demostren fins a quin punt existeix una lluita total entre les dues formacions, hereves de l’antiga Convergència.

La JEZ havia atorgat un 9,5% dels espais a JxCat i una xifra igual al PDeCAT, fins a completar el 19%, que ara, finalment, s’emporta íntegrament el partit de Chacón i l’alcalde d’Igualada. El nou repartiment definitiu és el següent:

Ciutadans (26,43%)

PDecAT (19%)

ERC (18%)

PSC (15,15%)

En Comú-Podem (8,42%)

CUP (4,37%)

PP (4,35%)

Animalista (0,95%)

Recortes Cero-Verds (0,26%)

