La Joves Xiquets de Valls i els Xiquets de Reus, colles convidades a la Diada Castellera de diumenge a la Plaça de l’Ajuntament

La Diada Castellera de diumenge, a partir d’1/4 d’una del migdia a la plaça de l’Ajuntament, promet ser d’allò més interessant. Podeu veure’n la darrera hora a les pàgines d’Igualada de l’edició habitual de La Veu de l’Anoia.

Les colles convidades d’aquest any seran la Joves Xiquets de Valls, i Xiquets de Reus, que no és la primera ocasió que venen a Igualada. Aquesta és la història i alguns detalls de les colles que ens acompanyaran el proper diumenge.

JOVES XIQUETS DE VALLS

La Colla Joves Xiquets de Valls es va fundar l’any 1813 per Josep Batet i Llobera, antic enxaneta del Ball de Valencians Vallenc-Alcoverenc i innovador en la tècnica d’alçar construccions humanes. La colla ha estat anomenada, en aquest ordre i des d’inicis del segle XIX, Colla dels Menestrals, Colla la Roser, Colla Nova dels Xiquets de Valls, Colla Xiquets de Valls (unificada), Colla la Muixerra i, des de 1971, Colla Joves Xiquets de Valls.

Els canvis de nom de l’agrupació responen a canvis socio-polítics, però en tot moment es manté l’estructura i la composició castellera de la colla.

El color de la seva camisa és vermell, fent al·lusió al color de l’escut de la ciutat de Valls. El seus castells més importants a l’època moderna són el 4 de 9 sense folre (coronat per primer cop a la Diada de Santa Úrsula del 1999 i posteriorment descarregat a la Diada de Sant Fèlix del 2000), el 2 de 8 sense folre (coronat per primer cop a la Diada de Santa Úrsula del 2004 i posteriorment descarregat a l’actuació de la Vigília de la Diada Nacional del 2017) i el 3 de 9 sense folre (coronat per primer cop a la Diada de Santa Úrsula del 2019).

La Colla Joves Xiquets de Valls forma part del Consell científic de Món Casteller – Museu Casteller de Catalunya que s’està construint a Valls.

La Colla Joves Xiquets de Valls (amb aquest o d’altres noms) ha participat a gairebé tots els concursos de castells que s’han dut a terme, i ha aconseguit la victòria als següents:

II Concurs de castells de Tarragona, 1933.

Concurs de Xiquets, Vilafranca del Penedés, 1935.

Concurs de castells de Reus, 1948.

III Concurs de castells de Tarragona, 1952 (ex aequo amb els Nens del Vendrell).

VIII Concurs de castells de Tarragona, 1980.

XII Concurs de castells de Tarragona, 1988.

XIII Concurs de castells de Tarragona, 1990.

XIV Concurs de castells de Tarragona, 1992.

Respecte a la participació de la colla a l’històric Concurs de Castells de Tarragona cal fer-ne una citació especial, ja que hi ha participat a quasi tots, representa una diada de notòria importancia per a la trajectòria de l’agrupació i a dia d’avui encara segueix sent una data summament rellevant al calendari dels vallencs.

Al total de les 26 edicions realitzades del concurs tarragoní entre 1932-2016 (vegeu tots els concursos a Llista de concursos de castells de Tarragona) els diables vermells han arribat a assolir 18 podis durant la seva llarga història; 6 primers llocs, 6 segons llocs i 6 tercers llocs.

XIQUETS DE REUS

Els Xiquets de Reus són, a diferència dels vallencs, una colla molt més jove, però no per això no deixa de ser competitiva. Un dels seus majors èxits va arribar a finals de maig d’aquest any, al Pallol, quan els de la camisa marró avellana tornaven a completar, en una mateixa diada el 3de8, el 2de8 amb folre i el 4de8 gairebé quatre anys després. Una actuació que confirma el gran estat de forma i la capacitat d’arrossegar camises de la colla del Baix Camp.

Els Xiquets de Reus és la colla castellera de la ciutat de Reus. Es va fundar formalment el 18 de novembre de 1981, pel 125è aniversari de l’arribada del ferrocarril a Reus. El color de la seva camisa és marró com l’avellana, fruit sec típic del Baix Camp. El pantaló blanc i la faixa negra formen part de la indumentària castellera.

El 1996, la colla afrontà el castell de nou en la celebració dels quinze anys de la colla. El 10 d’agost es carregava finalment el 3 de 9 amb folre, convertint-se així en colla de nou. El castell es descarregaria al concurs de Tarragona on feren la millor actuació, fins aleshores, de la història de la colla, en descarregar el tres de nou juntament amb el 4d8 i el 2d8f.

El 19 de setembre del 2006 la colla va ser distingida amb la Creu de Sant Jordi, en reconeixement a la tasca de difusió del fet casteller en el seu 25è aniversari.

Pel concurs del mateix any, assoleix el dos de vuit folrat que carrega, vuit anys després de l’última aleta a aquesta construcció, i torna a descarregar el tres de vuit. Assolint així la vuitena posició.

Al 2012 descarrega el 2d8f després de 12 anys de no fer-ho. El mateix any descarrega el seu primer 5d8 a la Diada de la Colla (castell que només havia coronat el 1996).

El 2013 és un any trampolí pels Xiquets de Reus que recuperen els galons de 9 descarregant el 3d9f en dues ocasions (Diada del Mercadal i Diada de la Colla). Es manté la categoria de 9 fins al 2016, havent carregat en dues ocasions el 4d9f (Diada del Mercadal 2015 i Diada de la Colla del mateix any).

Al concurs del 2018, on actuen per primer cop en dissabte, recuperen la categoria de colles de 9 que havien perdut la temporada anterior, descarregant el dos de vuit amb folre, el tres de nou amb folre i el cinc de vuit. Assolint així la primera posició compartida amb Moixiganguers d’Igualada en la jornada de dissabte i en sisena posició a la classificació general.

El 2019 els Xiquets de Reus viuen un moment dolç en comparació a la resta de colles de similar nivell (qui pateixen un estancament força pronunciat; de fet, tot el món casteller es veu ressentit d’una davallada força important, assolint tres 3d9f -el més matiner de la història, descarregat per la Diada de Sant Pere, el 22 de juny; a la Diada de Misericòrdia i a la Diada del Mercadal- i carrega, novament, el 4d9f a la mateixa Diada del Mercadal. Per aquest motiu, i sent una de les colles més segures del panorama casteller amb 2 caigudes en tota la temporada (5d8c a Gràcia i 4d9fc), rep el premi de “Colla de la Temporada” per la Revista Castells.

Després de la pandèmia, i malgrat les reformes i les lògiques dificultats que ha viscut el món casteller, els Xiquets de Reus tornen a estar entre les colles de referència. 