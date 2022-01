La Jove Cambra Internacional d’Igualada renova la seva junta

El passat divendres dia 14 de gener, la Jove Cambra Internacional d’Igualada va celebrar l’assemblea de traspàs JCI Igualada 2022, en aquesta ocasió telemàticament degut a la situació complicada de pandèmia. Durant l’assemblea, els diversos membres de la junta de JCI Igualada 2021 van presentar l’informe de cada àrea així com es va aprovar el balanç econòmic del 2021, on es va agrair a tots els membres de la junta sortint la feina feta i el compromís amb l’entitat.

Pel 2022 es presenta una junta que s’encarregarà de seguir amb el curs de l’entitat i cercar i preparar nous júniors per a liderar l’entitat en el futur, en un any que es presenta incert. Jordi Xaubet en serà el president, David Raya l’assessor legal, Enric Grima el past-president i tresorer, Eudald Font el secretari i Francesc Sedó el vocal de comunicació.

Per a finalitzar l’assemblea, van prendre la paraula diversos júniors i senadors de l’entitat presents a l’assemblea, on es va agrair la tasca feta per la junta durant l’any 2021 i donar ànims i confiança per l’any 2022. També volem fer especial menció a la jubilació de Rebeca Álamo, membre històrica de l’entitat.