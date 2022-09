La Jornada de Plantes Oblidades, a punt per acollir centenars de persones

El proper dissabte Igualada viurà una nova edició de la Jornada Gastronòmica de les Plante Oblidades. Aquest esdeveniment ofereix als visitants l’oportunitat de descobrir de forma vivencial els usos d’un gran nombre de espècies i varietats que si bé són desconegudes per la majoria, poden tenir un gran nombre d’aplicacions en el dia a dia, per exemple en l’àmbit culinari. Alhora, la Jornada posarà de manifest com mitjançant la recuperació d’aquestes espècies i varietats i dels seus usos és possible avançar vers una agricultura més sostenible, una alimentació de qualitat, i un entorn rural dinàmic que contribueixi a la preservació dels valors naturals i culturals.

L’edició d’enguany és possible gràcies a la participació de més de 190 voluntaris i voluntàries vinguts d’arreu del país. Segons Marc Talavera, president del Col·lectiu Eixarcolant “aquestes dades indiquen la gran consolidació dins del sector i el gran atractiu de la Jornada de portes enfora, i posen de manifest la necessitat de preservar-la per tal que esdevingui any rere any un motor de canvi del model productiu i de consum”.

Aquesta cita, reunirà més d’un centenar d’experts en matèria de plantes silvestres comestibles i varietats agrícoles tradicionals, que seran els encarregats de donar vida als 15 grans blocs temàtics en els quals s’estructuren les més de 100 activitats del programa. Enguany, a més, s’afegeix la possibilitat de degustar al llarg de tota la setmana les diferents propostes que han elaborat amb aquestes plantes oblidades diferents restaurants de la ciutat i que posarà el focus en la importància d’emprar productes de proximitat i alhora en mostrar el valor real que tenen aquestes plantes silvestres comestibles.

Activitats tan diverses com un tast de iogurts silvestres o de pestos, una xerrada sobre el bolets oblidats a la cuina o l’agricultura regenerativa, una demostració de com fer culs de cadira amb boga, un taller de fer empelts, un taller familiar d’estampació botànica, un de cuina per fer crepes d’aglà, una passejada etnobotànica per aprendre a identificar les plantes a partir del dibuix, un àpat exclusivament fet amb productes silvestres i locals, o una fira on passejar i trobar productes i parades d’allò més sorprenents, conformen un petit tastet del que els visitants trobaran a la 7a Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades.

Totes les persones interessades en assistir a la Jornada poden consultar i descarregar el programa detallat a la web del Col·lectiu Eixarcolant. Les activitats es desenvoluparan al llarg de tot el dissabte 17 de setembre, al pati i a la pista de les Escolàpies, a la plaça del Gasògen, al Teatre de l’Ateneu, a l’Espai Cívic Centre, i a les places i carrers adjacents. Moltes de les activitats són de participació lliure, si bé algunes requereixen inscripció prèvia. Tota la informació es troba disponible a la pàgina web www.eixarcolant.cat, on es poden realitzar les inscripcions per aquelles activitats que així ho requereixin.