La jornada castellera promet ser espectacular

Demà diumenge, a partir d’1/4 d’una del migdia, la plaça d’Igualada tornarà a transformar-se per acollir, a la fi, una jornada castellera com cal després de dos anys de pandèmia. En aquesta ocasió, hi ha moltes ganes de fer una cita històrica, amb la presència dels nostres Moixiganguers i les colles convidades dels Joves Xiquets de Valls i els Xiquets de Reus.

Dimarts al migdia, representants de les tres colles van comparèixer a la plaça per a explicar alguns detalls del què volen assolir aquest diumenge a la capital de l’Anoia.

L’alcalde Marc Castells va indicar que “La vostra presència ens ajuda a visibilitzar el món casteller que surt de la postpandemia, i és un orgull per la ciutat d’Igualada que hi sigueu per aquesta Festa Major”. L’alcalde va fer una crida a la ciutat a que la plaça bulli aquest diumenge i s’acosti i faci pinya als assajos i als castells.

Els Moixiganguers, de les millors colles de l’any

El president dels Moixiganguers, Oriol Solà, indicava en el mateix sentit que “aquest no és un any qualsevol, l’hem esperat durant molt temps, en tenim moltes ganes. Animem també a la gent de la ciutat a participar-hi, i fem una crida a totes les camises de tots els anys de la colla que la treguin de l’armari”.

El cap de la colla igualadina, Jordi Moreno, indicava que “diumenge ens podrem tornar a veure amb la ciutat a la nostra plaça, i ens agrada molt que Xiquets i Joves s’estimin tant la plaça igualadina amb ganes de fer-la gran”. Respecte l’actuació de diumenge, Moreno afegia que “a nivell de castells hem estat picant pedra des del primer moment que es va poder. Hem començat amb l’accelerador apretat. Tenim l’intenció d’igualar la millor actuació que hem fet mai a aquesta diada: recuperar el 5 de 8 que no fem des del 2018 i treballem el 3 de 9 amb folre, un castell que encara no hem pogut fer en aquesta plaça”.

Els Moixiganguers van completar aquesta construcció en tres ocasions, les dues primeres a l’octubre del 2018, i la darrera ocasió a finals de la temporada del 2019.

Cal tenir en compte que des de la represa castellera i en el que portem de temporada, només les històriques colles dels Xiquets de Valls, els Castellers de Vilafranca, els Minyons de Terrassa i la Jove de Tarragona han aconseguit els castells de 9. Els igualadins van donar el tret d’inici del segon tram de la temporada el passat dissabte, a Santa Coloma de Queralt, on van completar el 3 i el 4de8, i el 5de7.

Val a dir que els Moixiganguers, aquesta temporada, estan demostrant -amb les estadístiques a la mà- que són una de les colles més destacades del panorama casteller.

Per la seva banda, Joel Brugués, cap de Pinyes dels Xiquets de Reus, indicava que “és un any de molts canvis i venim a Igualada a màxims, volem donar-ho tot. Volem ajuntar 3 i 4 de 8 i si arrosseguem les camises necessàries fer el nostre primer 2 de 8 amb folre de la temporada. Ens estimem molt aquesta plaça, volem que sigui la primera vegada d’ajuntar 3 castells de 8 aquesta temporada”.

Ian Gallart, cap de Pinyes de la Joves de Valls, també deia que “ens agrada la plaça, la diada, és una plaça que enten els castells i els viu. La colla hem intentat estar al nivell i portar el màxim que podem. És una plaça on no ens costa arrossegar camises. Tenim l’intenció de portar el 5 de 8 i el 3 de 9 amb folre, el tercer castell segons assajos i un pilar de mèrit”.

Joves Xiquets de Valls

La Colla Joves Xiquets de Valls és una colla castellera vallenca, fundada l’any 1813 per en Josep Batet i Llobera, antic enxaneta del Ball de Valencians Vallenc-Alcoverenc i innovador en la tècnica d’alçar construccions humanes.

El color de la seva camisa és vermell, fent al·lusió al color de l’escut de la ciutat de Valls. El seus castells més importants a l’època moderna són el 4 de 9 sense folre (coronat per primer cop a la Diada de Santa Úrsula del 1999 i posteriorment descarregat a la de Sant Fèlix del 2000), el 2 de 8 sense folre (coronat per primer cop per Santa Úrsula del 2004 i posteriorment descarregat a la Vigília de la Diada Nacional del 2017) i el 3 de 9 sense folre (coronat per primer cop a la Diada de Santa Úrsula del 2019).

Xiquets de Reus

Els Xiquets de Reus es va fundar el 18 de novembre de 1981, pel 125è aniversari de l’arribada del ferrocarril a Reus. El color de la seva camisa és marró com l’avellana, fruit sec típic del Baix Camp. El pantaló blanc i la faixa negra formen part de la indumentària castellera.

El 1996, la colla afrontà el castell de nou en la celebració dels quinze anys de la colla. El 10 d’agost es carregava finalment el 3 de 9 amb folre, convertint-se així en colla de nou. El 2006 la colla va ser distingida amb la Creu de Sant Jordi, en reconeixement a la tasca de difusió del fet casteller en el seu 25è aniversari.