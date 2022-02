La Intersindical Anoia incorpora Mònica Oliva i Joan Mangues

La Intersindical segueix en la línia de creixement a la comarca de l’Anoia i ha fet pública la incorporació de dues noves persones a la Unió Territorial comarcal i consolida així la seva expansió.

Fa unes setmanes feien públiques les dades de creixement d’afiliació i anunciaven que només durant l’any passat van augmentar les bases en un 18%. El sindicat va exposar els nous objectius anuals en l’assemblea del mes passat i ara comunica la incorporació de dos nous membres a l’equip de la Unió Territorial. Les dues persones en qüestió són l’arqueòloga i Doctora en Història Mònica Oliva, i el politòleg Joan Mangues.

Oliva desenvoluparà tasques d’acció sindical per tal d’enfortir el teixit de representants a la comarca, i Mangues gestionarà la comunicació del sindicat a l’Anoia. Mònica Oliva és nascuda a Barcelona l’any 1974, vinculada des de la infantesa a Cabrera d’Anoia, on viu. És arqueòloga de professió i s’hi va dedicar professionalment durant prop de 20 anys i actualment participa en nombrosos projectes de recerca de jaciments arqueològics arreu de Catalunya. Treballa a l’administració de la Generalitat de Catalunya des de l’any 2018, primer al Departament de Territori i Sostenibilitat, i ara als Serveis Territorials de Cultura a Barcelona. Pel que fa a la comarca de l’Anoia, des de l’any 2009 ha sigut la documentalista encarregada de la digitalització de l’Arxiu Històric de l’Ateneu Igualadí. Va formar part l’Assemblea Comarcal de l’Anoia de l’ANC i era la coordinadora de l’Assemblea territorial de Cabrera d’Anoia. Està afiliada a la Intersindical des de l’any 2019, i ha sigut delegada, fent tasques d’acció sindical, del Departament de Cultura de la Generalitat.

Joan Mangues nascut a Barcelona el 1997, i resident a Igualada des del 2007. És politòleg especialitzat en tècniques i procediments per la UB i en l’actualitat cursa estudis de Dret a la UOC. Vinculat a les joventuts d’Esquerra Republicana des del 2016 on ha desenvolupat tasques de comunicació regional i n’ha estat conseller nacional. També n’és el portaveu local de la secció d’Igualada i ha estat vinculat a assemblees de facultats universitàries durant els fets de la sentència del procés del 2019. Ha col·laborat com a opinador des del 2018 en diferents mitjans com Revista Mirall, Diario 16 o Ràdio Igualada. Professionalment, està vinculat al món de la comunicació on ha treballat per partits polítics o entitats culturals i és afiliat a la Intersindical des de l’any 2020.