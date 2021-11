La influència dels valors als equips del treball

Fa poc em vaig trobar amb una empresa que em demanava que volien ser competitius i la meva pregunta va ser: Quins són els valors que representen a l’empresa? I, l’equip humà està alineat amb ells?

Es va fer el silenci…

Coneixem els nivells neurològics de Robert Dilts com a estructura del conscient i l’inconscient. Els valors estan ben profunds a aquests nivells i ens fan moure cap a direccions diverses. Una persona que tingui com a valor la salut i estigui a una empresa on hi hagi un entorn poc adequat, com per exemple: treballar amb productes tòxics, tard o d’hora acabarà tenint una lluita interna. Si una empresa té com a valor l’honestedat i el comercial fa servir la mentida com a mètode; molt possiblement tingui resultats conflictius amb els membres de l’equip, clients o d’altres, que no agradin i aquest comportament faci variar l’status quo general.

Tenir clars els valors i alinear-los és vital per a la consecució de la Missió. Quins són? En quina posició estan? Quin va el primer i quin l’últim? Quan fem un equip i sabem que tots els integrants són aptes per mèrits propis, per competències i habilitats, també hem d’esbrinar-ne els valors. Aquí està la força de l’estructura que ens acompanyarà cap als resultats òptims. És una llavor que creix pas a pas i pot perdurar en el temps.

Molts parlen de la Missió, Visió i Valors de l’empresa, i què passa amb les persones? Tan important és l’empresa com els professionals que la integren. La captació dels perfils seria una bona oportunitat per fer l’exercici i conèixer parts no visibles d’aquests fitxatges. Una vegada estan detectats els valors, hi van afegits uns comportaments, una cultura, inclús unes creences que han de ser respectades i posades en relleu contínuament per mantenir i reforçar la cultura empresarial. Els clients aniran seguint inconscientment aquests mateixos valors i sobretot, la diferenciació que això comporta amb la competència. Recordem que a la nostra comunicació verbal o no verbal van implícits també els valors. Van més enllà dels fets.

Tots en algun moment de la nostra extensa vida laboral hem viscut l’experiència, sinó de nosaltres mateixos, d’un company que no entrava pel tub en alguna qüestió de la feina. Com per exemple: cobrar un excés de comissions financeres a un client sense explicació coherent, no voler fer hores extres, no estar d’acord amb el comportament negatiu d’un cap de departament i un llarg etcètera. Podríem analitzar cadascun dels exemples i trobaríem valors distorsionats o no alineats.

A una entrevista de selecció, com a proposta (i conec professionals de RRHH que ho fan), tenir una conversa més humana, més profunda i amb un caliu especial per a què el nostre aspirant s’obri i així conèixer zones ocultes (en aquest cas, valors), coses que li agraden o que no, és la sembra d’una relació plana, circular i un vincle pròxim. Aquest farà que la implicació i la voluntat per remar en una mateixa direcció sigui del tot extraordinària.

Així doncs, ser competitius ja no va en primera posició, sinó que serà una conseqüència del benestar, dels valors i del rendiment. A vegades pot ser més congruent acollir a l’equip una persona alineada amb els valors, tot i tenir menys habilitats (sempre el podem formar), que no pas a una altra amb altres condicions i no alineada. Tu què en penses?