“La inflació és sens dubte l’enemic silenciós que afecta el nostre patrimoni”

Manel de Sande, Family Banker de Banco Mediolanum

Manel de Sande és Family Banker des de 2002 i actualment impulsa el creixement de la xarxa d’assessors financers al Bages, al Solsonès, a l’Anoia, al Berguedà i al Vallès.

Què fa un assessor financer i quin valor aporta?

Un assessor financer acompanya a un estalviador en la planificació i en la presa de decisions financeres. Aquest professional dedica tot el temps que calgui a entendre què necessita ell i la seva família.

En el cas de Banco Mediolanum, els assessors financers com el Guillem Tort aquí a Igualada o jo mateix ens desplacen on, quan i allà on vulgui el client per escoltar les seves necessitats i objectius.

A partir d’aquí l’acompanyem i l’ajudem a fer una planificació coherent perquè aconsegueixi les seves fites financeres. Cadascú les seves: la jubilació, els estudis universitaris dels fills, etc. Cada client té assignat un assessor, sempre el mateix, i el contacte és regular perquè les circumstàncies de les persones poden canviar i cal reajustar aquesta planificació.

Assessores gent amb patrimoni aconsellant tota mena d’actius o només en els d’inversió financera?

Estem preparats, en formació continuada i disposem de tots els coneixements tècnics per acompanyar tot tipus d’estalviadors i fer una planificació a mida en funció del que necessiten. A partir d’aquí es busquen les eines d’inversió més adequades per mirar d’assolir l’objectiu que s’han proposat.

Aconselles inversions en fons? De quina mena?

L’important no és el producte, l’important és l’objectiu i el perfil de l’estalviador. Ara bé, nosaltres sí que utilitzem molt els fons d’inversió perquè són una eina d’inversió segura, versàtil, flexible i adaptable. N’hi ha de tot tipus (renda fixa, variable, mixta…) per cobrir tot tipus de necessitats tant a curt, mig o llarg termini, sempre depenent del perfil de cada client.

El fons d’inversió és un producte que, per la seva naturalesa, porta implícita la diversificació, que és una de les claus per minimitzar la volatilitat i el risc de les nostres inversions.

Estàs vinculat a alguna entitat financera?

Soc Family Banker amb Banco Mediolanum. L’entitat em proporciona suport, formació, eines i tot tipus de solucions i productes per donar respostes a les necessitats dels nostres clients. I jo soc qui assessora els clients sempre en funció de les seves necessitats i els seus objectius.

Ofereixes actius només de determinades entitats o utilitzes tots els que creus millors? De quines àrees geogràfiques?

Nosaltres oferim productes d’inversió propis i també fons de les millors gestores del món sempre supervisats per nosaltres. El Grup Mediolanum -matriu de Banco Mediolanum- compta amb una àmplia selecció de fons d’inversió de tot el món que gestiona a través de la gestora internacional Mediolanum International Funds.

MIFL s’ocupa de la producció de fons distribuïts a diferents països europeus i de subfons especialitzats en diferents àrees geogràfiques, sectors econòmics, etc.

Què pot fer un estalviador avui per no perdre els seus estalvis?

El primer que hem de tenir clar són les necessitats a curt, mig i llarg termini. A partir d’aquí, un Family Banker et pot ajudar a prendre les millors decisions, i considerar quina és la solució més adient en funció de cadascun dels objectius.

Si el que volem és estalviar per a la jubilació, no ens valdrà un compte corrent sinó que haurem de buscar una solució d’inversió a llarg termini. I a la inversa.

Tothom parla de la inflació? Com afecta els patrimonis?

La inflació és sens dubte l’enemic silenciós que afecta el nostre patrimoni. Amb una inflació de gairebé el 9% els nostres diners aparcats i parats perden valor cada any. És cert que si mirem el nostre compte corrent veurem els mateixos diners però en realitat podrem comprar menys productes per l’augment dels preus.

Per tant, hem de posar a treballar els nostres estalvis. Com? Amb una estratègia d’inversió sòlida que ens permeti invertir de forma periòdica i a llarg termini. I, amb aquesta visió de llarga durada, fins i tot ens permeti aprofitar quan el mercat baixa per comprar a millors preus.

Què recomanaria que faci aquell que encara té una feina i ha pogut fer algun racó?

Dividir els seus ingressos en funció de les necessitats de curt, mig, llarg termini i la jubilació. Per exemple: comptar amb un fons d’emergència per afrontar situacions inesperades, com les que hem viscut amb la pandèmia. Deixar-se acompanyar per un professional com un assessor financer per determinar quin és el nostre perfil i els teus objectius vitals i de la teva família, i en quin horitzó temporal volem aconseguir-los. Des d’aquí es pot començar a fer una planificació coherent per tal d’assolir aquestes fites.

I el que ja no treballa i ha de viure del que ha estalviat?

Amb un assessor financer establir uns hàbits i plans d’estalvi amb els diners que compta. I veure quines són les necessitats reals que té i les que se li plantegen d’ara endavant per poder cobrir-les. Al final el que fa un Family Banker és veure les necessitats del client i lligar-les amb els recursos que té.