La indústria tindrà el protagonisme al VII Fòrum Empresarial de l’Anoia

A la comarca hi ha un predomini superior de la indústria, que pràcticament dobla la mitjana catalana. La majoria d’empreses de la indústria es concentren en els subsectors de la fabricació de productes metàl·lics, seguides de la confecció de peces de vestir i del tèxtil, dels productes alimentaris i a més distància, les arts gràfiques. A més, l’Anoia és la comarca que major especialització presenta en arts gràfiques i metal·lúrgia: generant també, el 20% de llocs de treball de la indústria del cuir i del calçat a Catalunya, i el 10% de la indústria paperera.

Per destacar i posar en valor la importància que té la indústria com a motor de creixement a la comarca i al territori, la Unió Empresarial de l’Anoia ho posarà de manifest en la celebració del seu acte més estratègic: el Fòrum Empresarial de l’Anoia, que aquest 2023 encapçala la seva 7a edició consecutiva. Amb “ Anoia industrial”, la patronal anoienca farà èmfasi d’aquest ADN i bagatge industrial que té la comarca. Especialment, perquè la indústria genera 9.800 llocs de feina, i 8.200, els serveis auxiliars a la indústria. Entre els dos ja fan pràcticament la meitat dels assalariats de la comarca.

El president de la UEA, Joan Mateu, ha destacat que a l’Anoia “som i serem una comarca industrial. Volem posar de relleu la indústria de la comarca, la seva trajectòria, el valor que té pel territori i pel país, l’impacte que genera, els reptes i les necessitats que té per endavant”.

L’esdeveniment serà l’escenari per fer entrega i presentació del VII Fòrum Empresa i Progrés: Anoia i indústria, un acurat informe econòmic i empresarial que recull i analitza la situació i projecció de la indústria anoienca, elaborat per la Unió Empresarial de l’Anoia i que ha comptat amb la participació d’experts i expertes, empreses, agents socioeconòmics i administració. En aquesta línia, el president ha afirmat que el document, a part de ser una eina d’anàlisi, prospecció, projecció i de full de ruta “és també un exemple de com la indústria és un factor de cohesió social. Els territoris més industrials tenen menys desigualtats en la renda. De fet, ho podem veure en un informe que publica la Generalitat: on els territoris amb la distribució de la renda més equitativa són els municipis d’Igualada, Olot i Guissona, cosa que s’atribueix a l’elevat pes del sector industrial en aquestes zones”.

El VII Fòrum Anoia comptarà amb la ponència de Martina Font, directora corporativa de Font Packaging Group i CEO de Kartox. Font també és presidenta del Cluster Packaging i vicepresidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona, i amb la conferència “Cap a on va la industria catalana” en donarà les claus al públic assistent.

Tot seguit, es faran tres taules rodones de diferents blocs temàtics, en els quals, hi participaran sis empreses de la comarca per parelles per comentar i exposar les següents qüestions: la relocalització, la internacionalització, el potencial en la generació d’activitats auxiliars i la cadena de valor, el futur de la indústria familiar, la sostenibilitat i la RSC.

L’esdeveniment tindrà lloc el proper dimecres dia 29 de novembre al Teatre Ateneu a les 18:30h, tot i que es prega ser-hi abans per començar amb puntualitat. La setena edició és possible gràcies al suport de la Diputació de Barcelona, la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena, l’Ajuntament d’Igualada; i als patrocinis de MGC Mútua, Servisimó, CGM Centre de Gestió Mediambiental, Inserma, ELM, Transports Bernadet, Graphic Packaging, Grup Renerbio i Amida4; i a la col·laboració de Via Empresa, mitjà oficial de l’esdeveniment.

L’acte finalitzarà amb una copa de cava relacional per tal d’afavorir l’intercanvi d’impressions i les relacions de negoci. Les inscripcions poden fer-se a partir d’avui mateix al web de la Unió Empresarial de l’Anoia: www.uea.cat

