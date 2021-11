La importància d’uns pressupostos

Encarem la recta final de l’any 2021, el segon any de pandèmia, i com a totes les administracions, els diferents governs al capdavant de les mateixes, estudien, preparen i negocien l’aprovació dels pressupostos, l’eina fonamental per poder executar totes aquelles polítiques públiques incloses en els respectius plans de govern. Sense això, no hi ha marge de maniobra per fer gairebé res. És com una economia familiar.

Al Govern de l’Estat Espanyol també estan treballant els pressupostos generals, que suposadament són més socials que mai. Bé, això està per veure. I Esquerra Republicana, com a primer partit català a Madrid, torna a ser necessària per a l’aprovació d’aquests pressupostos generals. I com sempre fem, farem servir tota la nostra força, tota la nostra posició, per aconseguir el millor per a Catalunya. Forma part de la nostra responsabilitat no desaprofitar ni una sola oportunitat per millorar la vida de la gent, com bé va dir la setmana passada el nostre portaveu Gabriel Rufián.

En el ple del Congrés del dia 3 de novembre, Esquerra Republicana va decidir no presentar esmena a la totalitat als pressupostos generals. Aquesta decisió no va ser per aprovar els pressupostos, sinó per permetre la seva tramitació, ja que encara falta molt tràmit parlamentari – esmenes, negociacions, tràmit al Senat – i per tant, va ser la primera fase d’una negociació.

Aquest no bloqueig a la tramitació dels pressupostos generals és el resultat d’una negociació molt intensa entre el PSOE i Esquerra Republicana, que va donar com a resultat la exigència al PSOE de complir amb les inversions pendents a Catalunya i el blindatge del català en la futura llei de l’audiovisual. Això és el “Sit and talk” que tothom vam demanar en el seu dia, tothom, i això és negociar, perquè obstruir per obstruir, quin resultat ens dóna?

Tot i així, Esquerra Republicana va posar de relleu en la tribuna del Congrés, les moltes insuficiències que manté la proposta de pressupostos generals, en diversos àmbits, des de polítiques socials o joventut fins a fiscalitat o indústria, remarcant que de moment no hi ha cap mesura per combatre la principal causa de tancament de la petita i mitjana empresa: la morositat. Alhora hem exigit diverses mesures, entre les quals, la baixada de l’IVA en els productes d’higiene femenina, bolquers, serveis veterinaris, perruqueries, residències o en la cultura.

Per això, aquesta decisió de no esmenar la totalitat dels pressupostos generals, no és cap aprovació de res, sinó l’inici de les negociacions.

Parlar de pressupostos, des de l’Ajuntament més petit a al govern d’un estat, és parlar de més recursos per ajudar a la gent, per sortir de la crisi econòmica derivada de la sanitària i fer avançar la societat. I tenim el deure d’ajudar a la gent, voti el que voti, parli el que parli i pensi el que pensi. I ho hem de fer des de totes les esferes i nivells, començant per la primera administració que suporta el pes de la responsabilitat ciutadana, que són els ajuntaments. I com bé diu el nostre President, Oriol Junqueras, el Municipalisme Republicà és treballar incorruptiblement al costat de la gent. I aquestes darreres setmanes, Esquerra Republicana ha intensificat la presència al territori, començant amb les visites a les empreses. Amb els Grups Municipals d’Esquerra Republicana als diferents ajuntaments de la Comarca de l’Anoia, ens estem reunint amb les direccions empresarials per saber com estan superant la crisi econòmica derivada de la pandèmia, amb quins obstacles s’estan trobant, i com els podem ajudar aportant propostes i solucions.

En definitiva, es tracta de l’oportunitat d’ajudar i de treballar per la gent del país, per a tothom, amb valors republicans i amb perspectiva de gènere, exercint la funció principal de la política: exercir el servei públic pel qual ens va votar la ciutadania.