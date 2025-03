Ens pots explicar com vas començar en el sector del transport i com has arribat a la teva posició actual a Transports Masats?

Vaig començar amb 16 anys comptant recaptacions dels conductors. Estudiava i treballava a l’hora. Als 19 anys vaig incorporar-me a jornada completa i vaig anar passant per tots els departaments ja que només hi havia tres persones que ho havien de fer tot. Vaig passar pel Departament de trànsit, planificació i reserves, el Departament RRHH, el Departament de Qualitat implantant diverses ISO i vaig a arribar ser la Responsable financera del Grup d’empreses que es van anar adquirint amb els anys. Al 2007 també vaig passar a ser Adjunta a Gerència, on donava suport, fins que al 2015, degut a la mort sobtada del gerent del Grup, vaig passar a ser l’Administradora de les diferents empreses.

El sector del transport ha estat tradicionalment masculinitzat. Com ha estat la teva experiència en aquest entorn?

Des de la meva incorporació a l’empresa, m’he trobat en un entorn majoritàriament masculí, tant en el dia a dia com en reunions i contactes dins el sector. Tot i això, la meva experiència ha estat molt positiva. En alguns moments he hagut de demostrar que coneixia bé el meu àmbit, simplement pel fet de ser dona, però això no ha impedit desenvolupar-me professionalment i guanyar-me el respecte dels companys.

Has trobat dificultats pel fet de ser dona en aquesta empresa? Si és així, com les has superades?

Dificultats com a tal no, però en alguns moments he hagut de demostrar els meus coneixements del sector davant d’homes que, pel fet de ser dona, inicialment no em consideraven vàlida. Ho he superat amb determinació, seguretat i fent valdre la meva experiència i capacitat.

Es promou d’alguna manera la incorporació de dones al sector? Hi ha iniciatives específiques en aquest sentit?

A DIREXIS MASATS, homes i dones tenen les mateixes oportunitats. La igualtat és un principi fonamental a l’empresa, i es fomenta un entorn inclusiu on qualsevol persona, independentment del gènere, pugui desenvolupar-se professionalment en igualtat de condicions.

Quin tipus de lideratge creus que aporta una dona en una empresa de transport? Has hagut d’adaptar el teu estil de lideratge per fer-te un lloc en aquest sector?

El lideratge d’una dona en una empresa de transport pot aportar una perspectiva més inclusiva, empàtica i col·laborativa. Sovint, les dones líders tendeixen a fomentar un ambient de treball més participatiu, posant èmfasi en la comunicació i el treball en equip. En un sector tradicionalment dominat per homes, aquest estil de lideratge pot aportar innovació en la gestió de conflictes, la motivació de l’equip i la resolució de problemes.

Pel que fa a l’adaptació de l’estil de lideratge, moltes dones han de demostrar més fermesa i seguretat per guanyar-se el respecte en un entorn on encara poden existir prejudicis de gènere. Això no vol dir renunciar al seu estil natural, sinó trobar l’equilibri entre fermesa i empatia per liderar amb eficàcia. La clau és mantenir l’autenticitat mentre es demostra competència i capacitat de decisió en un sector tan exigent com el del transport.

Què creus que cal per aconseguir una major igualtat de gènere en el sector del transport?

Per aconseguir una major igualtat de gènere en el sector del transport, calen accions concretes en diferents àmbits com ara: canviar la cultura del sector trencant estereotips i promovent una visió més inclusiva del transport, fomentar l’accés de les dones a llocs de treball, implementar mesures que permetin una millor conciliació, garantir la igualtat salarial i d’oportunitats i potenciar la presència femenina en càrrecs directius.

Amb aquestes accions, es pot avançar cap a un sector més equitatiu i divers, on el talent es valori.