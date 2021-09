La igualadina Núria Vergés s’incorpora a la direcció general de Cures, Organització del Temps i Equitat en els Treballs

La igualadina Núria Vergés i Bosch, s’incorpora a la Direcció General de Cures, Organització del Temps i Equitat en els Treballs, adscrita al Departament d’Igualtat i Feminismes. Vergés, que és germana de l’exconsellera de Salut Alba Vergés, és investigadora i professora del Departament de Sociologia de la UB. També forma part del grup de recerca Copolis sobre Benestar, Comunitat i Control Social i de l’Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i Gènere, a més d’haver estat directora de la Unitat d’Igualtat de la mateixa UB.

La Direcció General de Cures, Organització del Temps i Equitat en els Treballs té entre els seus principals objectius impulsar programes que trenquin la bretxa salarial i fomentar actuacions que eliminin les desigualtats en l’accés de les dones al mercat laboral. També pretén promoure polítiques d’organització del temps i reforma horària que permetin la conciliació de la vida personal, familiar, associativa, de ciutadania i laboral.

Objectiu: assolir l’equitat de gènere

A Catalunya, les discriminacions de gènere en el treball encara es mantenen. Segons l’Observatori del Treball i Model Productiu, les dones tenen pitjors salaris en tots els nivells formatius i solen treballar en sectors de menys nivell retributiu. A més, assumeixen el doble de les tasques de la llar i el triple de les cures, fet que les sobrecarrega de feina i fa que pateixin més pobresa de temps.

Aquesta tendència es va mantenir durant el confinament, quan les dones es van dedicar un 14,2% més que els homes a fer les tasques de la llar, un 9,9% més a la cura de les filles i els fills i un 5,8% més a ajudar les criatures a fer feines escolars, segons dades de l’Observatori de la Igualtat de Gènere de l’Institut Català de la Dona.

Per tot això, la Direcció General de Cures, Organització del Temps i Equitat en els Treballs vol generar polítiques de conciliació feministes, fomentar coresponsabilitats per assolir l’equitat de gènere en els treballs, tant remunerats com no remunerats, i avançar en la dignificació d’aquestes feines. Tot plegat haurà de servir per contribuir a la implementació de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible número 5 de Nacions Unides, que es proposa assolir la igualtat de gènere de cara al 2030.