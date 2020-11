La igualadina Maria Senserrich tornarà a tenir un escó al Parlament

L’exdirigent del PDeCAT, la igualadina Maria Senserrich, reemplaçarà Quim Torra com a diputada al Parlament i el líder d’Els Verds-Alternativa Verda, Santiago Vilanova, farà el mateix amb l’acta d’Eduard Pujol, que va deixar el seu càrrec per un possible cas d’assetjament sexual.

Així ho han explicat a Efe fonts del PDeCAT, que han afegit que s’espera que aquests canvis es materialitzin a la cambra catalana aquesta propera setmana.

Senserrich va ser diputada de Junts pel Sí en la passada legislatura i va arribar a ser membre de la direcció del PDeCAT, fins que va decidir abandonar la política al setembre de 2018 per iniciar “una nova etapa professional”.

En plens preparatius per a les pròximes eleccions catalanes, després del cisma entre PDeCAT i JxCat, Senserrich, que va concórrer al número 27 de la candidatura de JxCat per Barcelona, prendrà ara l’acta de diputada al Parlament que va quedar vacant per l’inhabilitació com a diputat de Torra el passat mes de gener.

Amb l’entrada de la igualadina, persona de confiança del president del PDeCAT, David Bonvehí, la formació demòcrata passarà a tenir cinc diputats al Parlament: Marc Solsona, Lluís Font, Narcís Clarà, Montserrat Macià i la pròpia Senserrich.