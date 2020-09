La igualadina Alba Llobet publica el llibre “Un confinament a Igualada”

Un confinament a Igualada és un recull de textos que van ser escrits i publicats diàriament durant els 66 dies de confinament de la Conca d’Òdena. L’autora, la igualadina Alba Llobet, va iniciar el joc literari com a mer passatemps: “tenia la necessitat de compartir aquesta experiència excepcional amb algú i vaig trobar en l’escriptura una via canalitzadora per transmetre la inquietud que em provocava una situació com la que vivíem”.

Cada dia publicava unes breus impressions sobre el confinament a través de les xarxes socials i ho compartia amb els amics i seguidors. El que havia començat com una pura distracció es va anar convertint en una necessitat: “a les xarxes socials rebia comentaris i elogis i, de mica en mica, vaig veure que es creava un públic lector que seguia els escrits i m’esperonava a continuar”. Els textos són reflexions, de vegades amb un punt d’ironia o de crítica, de vegades amb tocs humorístics, que parteix sempre d’un aspecte destacable de la pandèmia i plasmen experiències col·lectives que fan que el públic s’hi senti identificat: qui no ha sentit aprensió a l’hora d’anar a comprar al supermercat o estranyesa davant la mascareta per primer cop? El llibre recull també relats inèdits i d’altres que han estat modificats o ampliats amb la voluntat de confegir un volum d’estil planer i directe que anima el lector a recollir les seves pròpies memòries i que no deixa de banda temes tan actuals com la immigració, el feminisme o la política.

Amb aquest llibre, editat per l’editorial La Gamberra i amb pròleg de Pau Vidal, Alba Llobet fa la seva primera incursió en el món literari. L’any 2018 va guanyar el primer premi del Certamen Literari Súmate amb el conte Los zapatos de Carmen, un relat basat en l’experiència migratòria de la seva família materna. Un confinament a Igualada ja es a la venda i es pot aconseguir a les llibreries Llegim…? i La Maquineta d’Igualada o a la botiga virtual de l’editorial La Gamberra.